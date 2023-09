FASCINANT WEEK-END – CHATEAU CAPITOUL – ATELIER « WINE & WALK » Lieu-dit Capitoul Narbonne, 22 octobre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Au cours d’une visite guidée partez à la découverte du vignoble environnant le Château Capitoul, découvrez son histoire, l’histoire des vignobles du Languedoc ainsi que le travail de la vigne au fil des saisons.

Une balade commentée au cœur du vignoble du Château Capitoul, suivie d’une visite guidée de la cave du Château et d’une dégustation de 5 vins dans notre chai à barriques. En ce mois d’octobre ce sera aussi l’opportunité de déguster les premiers jus fermentés.

Les petits épicuriens en herbe, accompagnant leurs parents, pourront également participer à la dégustation en se délectant de rafraîchissants mono cépages de jus de raisins.

Infos pratiques :

– 2 ateliers :de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30

– Tarifs : 25€/adulte et 9€/enfant

– Réservation obligatoire.

2023-10-22 10:30:00 fin : 2023-10-22 16:30:00. EUR.

Lieu-dit Capitoul

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Take a guided tour of the vineyards surrounding Château Capitoul, discovering their history, the history of Languedoc vineyards and the work of the vines through the seasons.

A guided walk through the heart of the Château Capitoul vineyard, followed by a tour of the Château?s cellar and a tasting of 5 wines in our barrel cellar. This October will also be an opportunity to taste the first fermented juices.

Budding epicureans, accompanied by their parents, can also take part in the tasting, enjoying refreshing mono varietals of grape juice.

Practical info:

– 2 workshops: 10:30am to 12:30pm and 2:30pm to 4:30pm

– Prices: 25/adult and 9/child

– Reservations required

Durante una visita guiada, descubra los viñedos que rodean el Château Capitoul, conozca su historia, la de los viñedos de Languedoc y el trabajo de las vides a lo largo de las estaciones.

Un paseo guiado por el corazón de los viñedos del Château Capitoul, seguido de una visita a la bodega del Château y una degustación de 5 vinos en nuestra cava de barricas. Este mes de octubre será también la ocasión de degustar los primeros zumos fermentados.

Los epicúreos en ciernes, acompañados de sus padres, también podrán participar en la degustación, disfrutando de refrescantes zumos de uva monovarietales.

Información práctica:

– 2 talleres: de 10h30 a 12h30 y de 14h30 a 16h30

– Precios: 25€/adulto y 9€/niño

– Reserva obligatoria

Entdecken Sie auf einer geführten Tour die Weinberge rund um das Château Capitoul, seine Geschichte, die Geschichte der Weinberge im Languedoc und die Arbeit im Weinberg im Laufe der Jahreszeiten.

Ein kommentierter Spaziergang durch die Weinberge des Château Capitoul, gefolgt von einer Führung durch den Weinkeller des Schlosses und einer Verkostung von 5 Weinen in unserem Fasskeller. Im Oktober haben Sie die Gelegenheit, die ersten fermentierten Säfte zu probieren.

Kleine Genießer, die ihre Eltern begleiten, können ebenfalls an der Weinprobe teilnehmen und erfrischende sortenreine Traubensäfte probieren.

Praktische Informationen :

– 2 Workshops:von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 14:30 bis 16:30 Uhr

– Tarife: 25?/Erwachsener und 9?/Kind

– Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-15 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi