Animations estivales à la Maison de la Pêche et de la Nature Lieu-dit Caillaouet Bruch, 10 juillet 2023, Bruch.

Bruch,Lot-et-Garonne

La Maison de la Pêche et de la Nature de Bruch vous propose du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre des animations estivales : initiation pêche, découverte des milieux aquatiques, visite de la pisciculture.

Pour débutant ou confirmé, ouvert à tous, à partir de 8 ans. Uniquement sur réservation..

2023-07-10 à ; fin : 2023-09-01 16:30:00. EUR.

Lieu-dit Caillaouet Maison Pêche Nature

Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



From Monday, July 10 to Friday, September 1, the Maison de la Pêche et de la Nature in Bruch will be offering summer activities: fishing initiation, discovery of aquatic environments, visit to the fish farm.

For beginners or experienced anglers, open to everyone aged 8 and over. Reservations required.

Del lunes 10 de julio al viernes 1 de septiembre, la Maison de la Pêche et de la Nature (Casa de la Pesca y de la Naturaleza) de Bruch propone diversas actividades estivales: cursillos de iniciación a la pesca, descubrimiento del medio acuático y visita a la piscifactoría.

Para principiantes o pescadores experimentados, abierto a todos a partir de 8 años. Reserva obligatoria.

Das Maison de la Pêche et de la Nature in Bruch bietet Ihnen von Montag, dem 10. Juli, bis Freitag, dem 1. September, sommerliche Animationen an: Einführung in die Fischerei, Entdeckung der aquatischen Umwelt, Besuch der Fischzucht.

Für Anfänger oder Fortgeschrittene, offen für alle ab 8 Jahren. Nur mit Reservierung.

