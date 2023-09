Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste | Stachak-Delacroix Michèle | Lieu-dit Bougayrou Lacave, 14 octobre 2023, Lacave.

Lacave,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Je déssine et je peins depuis plus de 30 ans . La nature est ma principale source d’inspiration. dans mon atelier vous découvrirez mes grands paysages à l’huile, mes aquarelles, mes linogravures et cyanotypes. Je vous montrerai aussi mes carnets de croquis que je fais lors de mes balades avec les du groupe Urban Sketchers Rocamadour.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Bougayrou

Lacave 46200 Lot Occitanie



Edition 2023, on the territory of Cauvaldor, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

I’ve been drawing and painting for over 30 years. Nature is my main source of inspiration. In my studio you’ll discover my large landscapes in oils, watercolors, linocuts and cyanotypes. I’ll also show you my sketchbooks, which I create on my walks with the Urban Sketchers Rocamadour group

Edición 2023, en el territorio de Cauvaldor, 27 Artistas le invitan a entrar en sus estudios para descubrir su universo

Llevo más de 30 años dibujando y pintando. La naturaleza es mi principal fuente de inspiración. En mi estudio descubrirá mis grandes paisajes al óleo, mis acuarelas, mis linograbados y cianotipos. También le mostraré mis cuadernos de bocetos que realizo durante mis paseos con el grupo Urban Sketchers Rocamadour

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Ich zeichne und male seit über 30 Jahren. Die Natur ist meine wichtigste Inspirationsquelle. In meinem Atelier werden Sie meine großen Landschaften in Öl, meine Aquarelle, meine Linolschnitte und Cyanotypien entdecken. Ich zeige Ihnen auch meine Skizzenbücher, die ich bei meinen Spaziergängen mit der Gruppe Urban Sketchers Rocamadour anfertige

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Vallée de la Dordogne