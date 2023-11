PORTES OUVERTES – LA PETITE VADROUILLE AU CHÂTEAU BOISSET Lieu-dit Boisset Valflaunès, 9 décembre 2023, Valflaunès.

Valflaunès,Hérault

Une journée portes ouvertes au Château Boisset, au coeur de l’appellation Pic Saint Loup, avec une balade gourmande en 4 étapes au coeur de la cave et une rencontre avec le vigneron et son équipe..

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Boisset

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie



An open day at Château Boisset, in the heart of the Pic Saint Loup appellation, with a 4-stage gourmet tour of the winery and a meeting with the winemaker and his team.

Una jornada de puertas abiertas en el Château Boisset, en el corazón de la denominación Pic Saint Loup, con una visita gastronómica en 4 etapas por la bodega y un encuentro con el enólogo y su equipo.

Ein Tag der offenen Tür auf Château Boisset, im Herzen der Appellation Pic Saint Loup, mit einem Gourmet-Spaziergang in vier Etappen durch das Herz des Weinkellers und einem Treffen mit dem Winzer und seinem Team.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU GRAND PIC ST LOUP