La nuit des châteaux à la Maison Forte de Boisset à Berson Lieu-dit Boisset Berson, 28 octobre 2023, Berson.

Berson,Gironde

Le samedi 28 octobre, la Maison Forte de Boisset de Berson en Nouvelle-Aquitaine vous accueille pour un évènement unique et insolite : un dîner aux chandelles dans un cadre exceptionnel. Imaginez-vous assis à une table élégamment dressée, entourés de chandeliers scintillants. Vous dégusterez un délicieux repas accompagné de vins de la région, la lumière douce des bougies, tout en admirant la beauté de votre environnement. Vous aurez également l’occasion de découvrir l’histoire fascinante de cette mystérieuse bâtisse. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant votre place pour le dîner aux chandelles à la Maison Forte de Boisset de Berson..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 00:00:00. EUR.

Lieu-dit Boisset Maison forte de Boisset

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday, October 28, the Maison Forte de Boisset de Berson in the Nouvelle-Aquitaine region of France welcomes you to a unique and unusual event: a candlelit dinner in an exceptional setting. Imagine yourself seated at an elegantly laid table, surrounded by twinkling candelabras. You’ll enjoy a delicious meal accompanied by local wines, the soft light of candles, while admiring the beauty of your surroundings. You’ll also have the chance to discover the fascinating history of this mysterious building. Don’t miss this opportunity for an unforgettable experience. Reserve your place now for the candlelit dinner at the Maison Forte de Boisset de Berson.

El sábado 28 de octubre, la Maison Forte de Boisset de Berson, en la región francesa de Nouvelle-Aquitaine, le da la bienvenida a un acontecimiento único e insólito: una cena a la luz de las velas en un marco excepcional. Imagínese sentado a una mesa elegantemente dispuesta, rodeada de candelabros centelleantes. Disfrutará de una deliciosa comida acompañada de vinos locales, bajo la suave luz de las velas, mientras admira la belleza de su entorno. También tendrá la oportunidad de descubrir la fascinante historia de este misterioso edificio. No se pierda esta oportunidad de disfrutar de una experiencia inolvidable. Reserve ya su plaza para la cena a la luz de las velas en la Maison Forte de Boisset de Berson.

Am Samstag, den 28. Oktober, empfängt Sie das Maison Forte de Boisset de Berson in der Region Nouvelle-Aquitaine zu einem einzigartigen und ungewöhnlichen Ereignis: einem Candlelight-Dinner in einem außergewöhnlichen Rahmen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem elegant gedeckten Tisch, umgeben von funkelnden Kronleuchtern. Bei sanftem Kerzenlicht genießen Sie ein köstliches Essen mit Weinen aus der Region, während Sie die Schönheit Ihrer Umgebung bewundern. Außerdem haben Sie die Gelegenheit, die faszinierende Geschichte dieses geheimnisvollen Gebäudes zu erfahren. Lassen Sie sich diese Gelegenheit für ein unvergessliches Erlebnis nicht entgehen. Buchen Sie jetzt Ihren Platz für das Candlelight-Dinner in der Maison Forte de Boisset de Berson.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Blaye