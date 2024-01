Jeu de piste – Sur les traces de Croque-Noix Lieu-dit Blancrupt Orbey, lundi 1 janvier 2024.

Orbey Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 09:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

Un jeu de piste familial de 2km. Carnet à l’office de tourisme et restaurants de la station.

Bonjour, je m’appelle Croque-Noix l’écureuil. Ce matin, en sautant de branches en branches, je suis tombé sur la tête et, depuis, je ne sais plus où j’ai caché mes provisions pour l’hiver…

Pour m’aider à les retrouver, je vous propose d’aller à la rencontre de certains de mes amis. Chacun d’entre eux vous indiquera le chemin à suivre pour trouver mes réserves.

Lieu-dit Blancrupt

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



