Initiation à la pêche à l’écrevisse Lieu-dit Belou Saint-Mariens, 8 août 2023, Saint-Mariens.

Saint-Mariens,Gironde

Accompagné par un animateur pêche, les enfants apprennent à connaitre les poissons de nos étangs. Ces ateliers sont une bonne occasion de découvrir la pratique de la pêche son matériel, la préparation, la remise à l’eau etc..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 11:30:00. EUR.

Lieu-dit Belou

Saint-Mariens 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a fishing instructor, the children learn about the fish in our ponds. These workshops are a good opportunity to discover the practice of fishing, its equipment, the preparation, the release etc.

Acompañados por un instructor de pesca, los niños aprenden sobre los peces de nuestros estanques. Estos talleres son una buena oportunidad para descubrir la práctica de la pesca, su equipamiento, preparación, suelta, etc.

In Begleitung eines Angelanimateurs lernen die Kinder die Fische in unseren Teichen kennen. Diese Workshops sind eine gute Gelegenheit, um die Praxis des Angelns zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Latitude Nord Gironde