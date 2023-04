Secrets de pays : l’Espace Naturel Sensible de Beaumont Lieu-dit Bellevue Loudun Catégories d’Évènement: Loudun

Rendez-vous à l’Espace Naturel Sensible de Beaumont à Monts-sur-Guesnes

En partenariat avec l’Association Vienne Nature

Venez découvrir ce site, sa biodiversité, ses milieux naturels et ses paysages. La période automnale permettra aux participants de partir à la recherche des traces et indices des animaux vivants sur le site.

