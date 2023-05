Fête du poney à l’Écurie Bellevue Lieu-dit Bellevue, 11 juin 2023, Castelnau-sur-Gupie.

Castelnau-sur-Gupie,Lot-et-Garonne

Portes Ouvertes de 10h à 18h.

L’Écurie Bellevue vous propose des Baptêmes à poney et Démonstrations Équestres..

Lieu-dit Bellevue Écurie Bellevue

Castelnau-sur-Gupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Open House from 10am to 6pm.

The Bellevue Stable offers you pony rides and equestrian demonstrations.

Jornada de puertas abiertas de 10.00 a 18.00 h.

El Establo de Bellevue te ofrece paseos en poni y demostraciones ecuestres.

Offene Türen von 10 bis 18 Uhr.

Der Stall Bellevue bietet Ihnen Ponytaufen und Reitvorführungen an.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Val de Garonne