2ème Friperie et Gourmandise Lieu dit Bellet Monceaux-sur-Dordogne Catégories d’Évènement: Corrèze

Monceaux-sur-Dordogne 2ème Friperie et Gourmandise Lieu dit Bellet Monceaux-sur-Dordogne, 28 octobre 2023, Monceaux-sur-Dordogne. Monceaux-sur-Dordogne,Corrèze Sculptures du cheveu, « beauty flash » par Dean, vêtements vintage, enfants, casuel.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 18:00:00. EUR.

Lieu dit Bellet

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hair sculptures, « beauty flash » by Dean, vintage clothing, children, casuel Esculturas de pelo, « beauty flash » de Dean, ropa vintage, niños, casuel Haarskulpturen, « beauty flash » von Dean, Vintage-Kleidung, Kinder, casuel Mise à jour le 2023-10-14 par Corrèze Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Monceaux-sur-Dordogne Autres Lieu Lieu dit Bellet Adresse Lieu dit Bellet Ville Monceaux-sur-Dordogne Departement Corrèze Lieu Ville Lieu dit Bellet Monceaux-sur-Dordogne latitude longitude 45.06576;1.85121

Lieu dit Bellet Monceaux-sur-Dordogne Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monceaux-sur-dordogne/