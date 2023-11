MARCHÉ DE NOËL À FAMILLE MARY Lieu-dit « Beau Rivage » Sèvremoine, 2 décembre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Participez au marché de Noël à La Ruche de Mary entre Nantes et Cholet et à deux pas de la Vendée. Dégustez leur miels et émerveillez-vous devant leurs illuminations..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Lieu-dit « Beau Rivage » SAINT ANDRE DE LA MARCHE

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take part in the Christmas market at La Ruche de Mary between Nantes and Cholet and just a stone’s throw from the Vendée. Taste their honeys and marvel at their illuminations.

Participe en el mercado navideño de la Ruche de Mary, entre Nantes y Cholet y a un paso de la Vendée. Saborea sus mieles y maravíllate con sus iluminaciones.

Nehmen Sie am Weihnachtsmarkt in La Ruche de Mary zwischen Nantes und Cholet und nur einen Steinwurf von der Vendée entfernt teil. Probieren Sie ihren Honig und staunen Sie über ihre Beleuchtung.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire