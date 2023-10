Messe de minuit Lieu-dit Basse Baroche Labaroche, 25 décembre 2023, Labaroche.

Labaroche,Haut-Rhin

Belle veillée autour de la crèche pour la naissance de l’enfant Jésus, en cette nuit de Noël..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 01:00:00. EUR.

Lieu-dit Basse Baroche

Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est



A beautiful Christmas Eve around the crib for the birth of baby Jesus.

Una hermosa Nochebuena en torno a la cuna para celebrar el nacimiento del niño Jesús.

Schöne Nachtwache um die Krippe zur Geburt des Jesuskindes in der Weihnachtsnacht.

