After Work Rugby « Mélée & Merlot » aux Chateaux Tour Baladoz et La Croizille Lieu-dit Baladoz Saint-Laurent-des-Combes, 8 septembre 2023, Saint-Laurent-des-Combes.

Saint-Laurent-des-Combes,Gironde

Venez soutenir le XV de France lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à la guinguette éphémère des châteaux Tour Baladoz & La Croizille.

Au programme : retransmission des matchs avec l’équipe de France, vins & bières, restauration sur place (barbecue au brasero, foodtrucks, tapas … sur réservation).

Et découvrez également notre nouvelle gamme de vins aux étiquettes personnalisées spécialement pour l’événement (disponible en blanc, rosé et rouge) !.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

Lieu-dit Baladoz

Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and support the French team at the Rugby World Cup 2023 at the Tour Baladoz & La Croizille castles’ temporary guinguette.

On the program: match broadcasts with the French team, wine & beer, on-site catering (brazier barbecues, foodtrucks, tapas? on reservation).

And discover our new range of wines with labels customized especially for the event (available in white, rosé and red)!

Venga a apoyar a la selección francesa en la Copa del Mundo de Rugby 2023 en la guinguette temporal de los castillos Tour Baladoz & La Croizille.

En el programa: retransmisiones de los partidos con la selección francesa, vino y cerveza, restauración in situ (barbacoa con brasero, foodtrucks, tapas, etc. con reserva previa).

Y descubra nuestra nueva gama de vinos con etiquetas especialmente personalizadas para el evento (disponibles en blanco, rosado y tinto)

Unterstützen Sie die XV de France bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 in der vorübergehenden Guinguette der Schlösser Tour Baladoz & La Croizille.

Auf dem Programm stehen: Spielübertragungen mit der französischen Nationalmannschaft, Weine & Biere, Verpflegung vor Ort (Barbecue am Brasero, Foodtrucks, Tapas? auf Vorbestellung).

Und entdecken Sie auch unser neues Weinsortiment mit speziell für die Veranstaltung personalisierten Etiketten (erhältlich in Weiß, Rosé und Rot)!

Mise à jour le 2023-08-28 par Gironde Tourisme