Ateliers ludiques et familiaux Lieu dit Arche Sauternes, 21 octobre 2023, Sauternes.

Sauternes,Gironde

*Sème tes fleurs !* à 11h

Quoi de plus beau qu’un champ de fleurs ? Grâce à la confection de balles à graines, vos enfants pourront fleurir facilement vos jardins et observer la biodiversité qu’elles attirent.

Visite ludique pour les enfants à partir de 8 ans, groupe de 10 enfants.

Les enfants doivent être sous la supervision d’un parent.

Durée de l’activité 1h00.

*Chasse aux indices au Château d’Arche* à 15h

Promenez-vous d’indices en indices et apprenez-en plus sur la vigne et le raisin grâce à un rallye photos au cœur du jardin de notre Chartreuse !

Visite ludique pour les enfants à partir de 8 ans, groupe de 10 enfants.

Les enfants doivent être sous la supervision d’un parent.

Durée de l’activité 1h00..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 12:00:00. EUR.

Lieu dit Arche

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



*Sow your own flowers at 11 a.m

What could be more beautiful than a field of flowers? With the help of seed balls, your children can easily plant flowers in their gardens and observe the biodiversity they attract.

Fun tour for children aged 8 and over, group of 10.

Children must be supervised by a parent.

Duration 1h00.

*Clue hunt at Château d’Arche* at 3pm

Wander from clue to clue and learn more about vines and grapes in a photo rally in the heart of our Chartreuse garden!

Fun tour for children aged 8 and over, groups of 10.

Children must be supervised by a parent.

Duration 1h00.

*Siembra tus propias flores a las 11h

¿Qué hay más bonito que un campo de flores? Haciendo bolas de semillas, tus hijos podrán poner flores fácilmente en sus jardines y observar la biodiversidad que atraen.

Visita lúdica para niños a partir de 8 años, grupo de 10 niños.

Los niños deben estar supervisados por uno de sus padres.

La actividad dura 1 hora.

*Búsqueda de pistas en el Château d’Arche* a las 15 h

Vaya de pista en pista y aprenda más sobre la viña y la uva gracias a un rally fotográfico en el corazón de nuestro jardín de Chartreuse

Recorrido lúdico para niños a partir de 8 años, grupo de 10 niños.

Los niños deben estar supervisados por uno de sus padres.

La actividad dura 1 hora.

*Säe deine Blumen!* um 11 Uhr

Was gibt es Schöneres als ein Feld voller Blumen? Mit der Herstellung von Samenbällen können Ihre Kinder ganz einfach Blumen in den Garten bringen und die Artenvielfalt beobachten, die sie anziehen.

Spielerische Führung für Kinder ab 8 Jahren, Gruppe von 10 Kindern.

Die Kinder müssen von einem Elternteil beaufsichtigt werden.

Dauer der Aktivität 1:00 Uhr.

*Spurensuche im Château d’Arche* um 15 Uhr

Machen Sie einen Spaziergang von Hinweis zu Hinweis und erfahren Sie mehr über Weinreben und Trauben bei einer Fotorallye durch den Garten unseres Kartäuserklosters!

Spielerische Führung für Kinder ab 8 Jahren, Gruppengröße: 10 Kinder.

Kinder müssen von einem Elternteil beaufsichtigt werden.

Dauer der Aktivität 1:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-19 par Gironde Tourisme