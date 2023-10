Théâtre – Trilogie Molière : L’Autopsie Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 23 mai 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

C’est l’histoire d’une troupe d’aujourd’hui qui raconte l’histoire d’une troupe d’hier. Ce sont trois formes théâtrales qui se suivent et ne se ressemblent pas pour évoquer le parcours de Molière et le revisiter, façon 21ème siècle. C’est enfin un projet que nous suivons depuis sa création dont les deux premiers volets furent présentés en septembre 2021 dans les jardins du Château d’Eu, en janvier 2023 en la Sellerie, et dont nous présentons l’intégrale à l’occasion de la création du dernier opus.

Le projet trouve son origine dans l’œuvre de Mikhail Boulgakov, Le Roman de Monsieur de Molière, œuvre dans laquelle la compagnie a puisé les éléments qui ont permis de bâtir les canevas de situations qui en composent chacun des trois volets. Molière est, certes, une institution, mais ce qui frappe dans la présentation que nous en fait l’auteur, c’est à quel point il nous ressemble, dans ses failles, ses emportements, ses espoirs. C’est pourquoi, la trilogie des incomestibles ne cherche pas à ériger un cérémonial à la gloire du comédien et dramaturge légendaire, mais développe une réflexion universelle sur l’artiste, la création et les efforts constamment fournis pour préserver singularité et intégrité face aux obstacles rencontré, qu’ils soient économiques, politiques ou médiatiques.

Mardi 21 mai : Premier volet : La Vocation – Représentation plein air devant le Théâtre des Charmes.

Dans un espace public, des tréteaux sont montrés et une troupe présente au public son projet, en chantier, de raconter l’histoire de Molière.

Le jeune Jean-Baptiste Poquelin semble avoir un destin tout tracé : il sera tapissier du roi comme son père et son grand-père avant lui. Pourtant le jeune homme brûle d’une passion dévorante : le théâtre. Il rêve de devenir un grand tragédien…

Mercredi 22 mai : Deuxième volet : Le Combat – Salle Michel Audiard

Molière est à présent reconnu, les ennuis accompagnent la réussite. Tartuffe est censuré ! Molière et sa troupe répètent les « Précieuses contre-attaquent » en attendant la décision du roi. Chacune de ses pièces suscite la polémique et il doit se battre sur tous les fronts.

Jeudi 23 mai : L’Autopsie – Théâtre des Charmes

Molière est au sommet de sa gloire. Son génie est reconnu de presque tous. Une seule personne remet encore en cause son talent : lui-même.

Sa vie privée est marquée par les échecs, sa jeune femme ne l’aime pas et il devient peu à peu semblable aux personnages dont il s’est si souvent moqué : un homme vieillissant, jaloux, cocu et hypocondriaque. Persuadé de n’avoir rien accompli de sa vie et durant sa carrière, il meurt dans le désarroi et la solitude.

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



It’s the story of a modern-day troupe telling the story of an earlier troupe. It’s three theatrical forms that follow one another and don’t resemble one another, evoking Molière’s career and revisiting it in the 21st century. The first two parts were presented in September 2021 in the gardens of the Château d?Eu, and in January 2023 in the Saddlery, and we are presenting the complete work on the occasion of the creation of the final opus.

The project’s origins lie in Mikhail Bulgakov’s novel Le Roman de Monsieur de Molière, from which the company drew the elements that went to create the framework of situations that make up each of the three parts. Molière may be an institution, but the striking thing about the author?s presentation of him is how much he resembles us, in his flaws, his outbursts and his hopes. That’s why the Incomes trilogy doesn’t seek to erect a ceremonial to the glory of the legendary actor and playwright, but develops a universal reflection on the artist, creation and the constant efforts made to preserve singularity and integrity in the face of obstacles encountered, be they economic, political or media-related.

Tuesday May 21: Part 1: La Vocation ? Open-air performance in front of Théâtre des Charmes.

In a public space, trestles are set up and a troupe presents to the public their project, in progress, to tell the story of Molière.

The young Jean-Baptiste Poquelin seems to have his destiny all mapped out: he will be the king?s upholsterer, like his father and grandfather before him. But the young man was consumed by a passion: the theater. He dreams of becoming a great tragedian?

Wednesday May 22: Second part: Le Combat? Salle Michel Audiard

Molière is now a household name, but with success comes trouble. Tartuffe is censored! Molière and his troupe rehearse « Les Précieuses contre-attaquent » while awaiting the king’s decision. Each of his plays provoked controversy, and he had to fight on all fronts.

Thursday May 23: L?Autopsie ? Théâtre des Charmes

Molière is at the height of his fame. His genius is recognized by almost everyone. Only one person still questions his talent: himself.

His private life is marked by failures, his young wife doesn’t love him, and he is gradually becoming like the characters he has so often mocked: an aging man, jealous, cuckolded and hypochondriacal. Convinced that he had accomplished nothing in his life and career, he died a lonely, distraught man

Es la historia de una compañía actual que cuenta la historia de una compañía del pasado. Son tres formas teatrales que se suceden y no se parecen al evocar la carrera de Molière y revisitarla en el siglo XXI. Las dos primeras partes se presentaron en septiembre de 2021 en los jardines del Castillo de Eu, y en enero de 2023 en la Sellerie, y presentamos la obra completa con motivo del estreno del opus final.

El proyecto tiene su origen en el Roman de Monsieur de Molière, de Mijaíl Bulgákov, obra de la que la compañía ha extraído los elementos que le han permitido construir el entramado de situaciones que componen cada una de sus tres partes. Molière es ciertamente una institución, pero lo sorprendente de la presentación que hace de él el autor es hasta qué punto se parece a nosotros, en sus defectos, sus arrebatos y sus esperanzas. Por ello, la trilogía de los Ingresos no pretende erigir un ceremonial a la gloria del legendario actor y dramaturgo, sino que desarrolla una reflexión universal sobre el artista, la creación y los esfuerzos realizados constantemente para preservar la singularidad y la integridad frente a los obstáculos encontrados, ya sean económicos, políticos o mediáticos.

Martes 21 de mayo: Primera parte: La Vocation ? Espectáculo al aire libre frente al Théâtre des Charmes.

En un espacio público, se instalan caballetes y una compañía presenta al público su proyecto, en curso, de contar la historia de Molière.

El joven Jean-Baptiste Poquelin parece tener su destino trazado: será tapicero del Rey, como su padre y su abuelo antes que él. Pero al joven le consume una pasión: el teatro. Sueña con convertirse en un gran dramaturgo

Miércoles 22 de mayo: Segunda parte: Le Combat? Teatro Michel Audiard

Molière es ahora reconocido, pero con el éxito llegan los problemas. Tartufo es censurado Molière y su compañía ensayan « Les Précieuses contre-attaquent » mientras esperan la decisión del Rey. Cada una de sus obras suscita polémica y Molière tiene que luchar en todos los frentes.

Jueves 23 de mayo: L’Autopsie ? Teatro des Charmes

Molière se encuentra en el apogeo de su fama. Su genio es reconocido por casi todo el mundo. Sólo una persona pone en duda su talento: él mismo.

Su vida privada está marcada por el fracaso, su joven esposa no le quiere y poco a poco se va pareciendo a los personajes de los que tantas veces se ha burlado: un hombre envejecido, celoso, cornudo e hipocondríaco. Convencido de no haber conseguido nada en su vida y en su carrera, muere como un hombre solitario y angustiado

Es ist die Geschichte einer Theatergruppe von heute, die die Geschichte einer Theatergruppe von gestern erzählt. Es sind drei Theaterformen, die aufeinander folgen und sich nicht ähneln, um Molières Lebensweg zu beschwören und ihn im 21. Die ersten beiden Teile wurden im September 2021 in den Gärten des Schlosses von Eu und im Januar 2023 in der Sattlerei aufgeführt, und wir präsentieren eine Gesamtschau anlässlich der Uraufführung des letzten Teils.

Der Ursprung des Projekts liegt in Michail Bulgakows Roman des Herrn Molière, aus dem das Ensemble die Elemente entnommen hat, die es ihm ermöglichten, die Situationen zu konstruieren, die jeden der drei Teile bilden. Molière ist zwar eine Institution, aber was in der Darstellung des Autors auffällt, ist, wie sehr er uns ähnelt, in seinen Schwächen, seinen Wutausbrüchen und seinen Hoffnungen. Die Trilogie der Unvergesslichen versucht daher nicht, ein Zeremoniell zu Ehren des legendären Schauspielers und Dramatikers zu errichten, sondern entwickelt eine universelle Reflexion über den Künstler, das Schaffen und die ständigen Bemühungen, die Einzigartigkeit und Integrität angesichts der Hindernisse zu bewahren, denen man begegnet, seien sie wirtschaftlicher, politischer oder medialer Art.

Dienstag, 21. Mai: Erster Teil: Die Berufung ? Open-Air-Vorstellung vor dem Théâtre des Charmes.

In einem öffentlichen Raum werden Böcke gezeigt und eine Truppe stellt dem Publikum ihr Projekt vor, die Geschichte von Molière zu erzählen.

Der junge Jean-Baptiste Poquelin scheint ein vorgezeichnetes Schicksal zu haben: Er wird Tapezierer des Königs, wie sein Vater und sein Großvater vor ihm. Doch der junge Mann hat eine große Leidenschaft: das Theater. Er träumt davon, ein großer Tragödiendichter zu werden

Mittwoch, 22. Mai: Zweiter Teil: Der Kampf ? Michel Audiard-Saal

Molière wird nun anerkannt, aber der Erfolg bringt auch Ärger mit sich. Tartuffe wird zensiert! Molière und seine Truppe proben die « Pretiosen schlagen zurück » und warten auf die Entscheidung des Königs. Jedes seiner Stücke löst Kontroversen aus und er muss an allen Fronten kämpfen.

Donnerstag, 23. Mai: Die Autopsie? Theater des Charmes

Molière befindet sich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Sein Genie wird von fast allen anerkannt. Nur eine Person stellt sein Talent noch in Frage: er selbst.

Sein Privatleben ist von Misserfolgen geprägt, seine junge Frau liebt ihn nicht und er wird nach und nach den Figuren ähnlich, über die er sich so oft lustig gemacht hat: ein alternder, eifersüchtiger, gehörnter und hypochondrischer Mann. Er ist überzeugt, dass er in seinem Leben und seiner Karriere nichts erreicht hat und stirbt in Verwirrung und Einsamkeit

