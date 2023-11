Molière trilogie (épisode 3) : L’autopsie Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 23 mai 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Molière est au sommet de sa gloire. Son génie est reconnu de presque tous. Une seule personne remet encore en cause son talent : lui-même.

Sa vie privée est marquée par les échecs, sa jeune femme ne l’aime pas et il devient peu à peu semblable aux personnages dont il s’est si souvent moqué : un homme vieillissant, jaloux, cocu et hypocondriaque. Persuadé de n’avoir rien accompli de sa vie et durant sa carrière, il meurt dans le désarroi et la solitude.

Le spectacle : de 6€ à 13€

Tarif plein trilogie : 26€ – Tarif réduit trilogie : 18€.

2024-05-23 20:00:00 fin : 2024-05-23 21:25:00. .

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Molière was at the height of his fame. His genius was recognized by almost everyone. Only one person still questions his talent: himself.

His private life was marked by failure, his young wife did not love him, and he gradually became like the characters he had so often mocked: an aging man, jealous, a cuckold and a hypochondriac. Convinced that he had achieved nothing in his life and career, he died a lonely, distraught man.

Show price: 6? to 13?

Full trilogy price: 26? – Reduced trilogy price: 18?

Molière estaba en la cima de su fama. Su genio es reconocido por casi todo el mundo. Sólo una persona cuestiona su talento: él mismo.

Su vida privada estuvo marcada por el fracaso, su joven esposa no le amaba y poco a poco se fue pareciendo a los personajes de los que tantas veces se había burlado: un hombre envejecido, celoso, cornudo e hipocondríaco. Convencido de que no había conseguido nada en su vida ni en su carrera, murió como un hombre solitario y angustiado.

Precio del espectáculo: de 6? a 13?

Precio trilogía completa: 26 euros – Precio trilogía reducida: 18 euros

Molière befindet sich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Sein Genie wird von fast allen anerkannt. Nur eine Person stellt sein Talent noch in Frage: er selbst.

Sein Privatleben ist von Misserfolgen geprägt, seine junge Frau liebt ihn nicht und er wird allmählich den Figuren ähnlich, über die er sich so oft lustig gemacht hat: ein alternder, eifersüchtiger, gehörnter und hypochondrischer Mann. Er ist überzeugt, dass er in seinem Leben und seiner Karriere nichts erreicht hat und stirbt in Verwirrung und Einsamkeit.

Die Aufführung: von 6? bis 13?

Voller Preis Trilogie: 26? – Ermäßigter Preis Trilogie: 18?

