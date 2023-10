Théâtre – Incorporer Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 14 mars 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Incorporer : « Mêler intimement une matière à une ou plusieurs autres matières, de façon qu’elles forment un mélange homogène. » Donner un corps à, revêtir d’une forme matérielle. Incarner. Il y a quelque temps Lucie Van de Moortel a entamé « la liste de ce qu’il y a dans [son] corps ». Cette liste mêle le réalisme, c’est-à-dire scientifique et le surréalisme, c’est-à-dire poétique ou sensible. Des histoires corporelles ont commencé à s’écrire donnant lieu à un corps vide ou un corps plein. Le corps comme espace de création dans lequel se mêle intimement tout un tas de matières, formant un mélange pas tout à fait homogène pour autant… C’est aussi l’histoire d’une femme et de milliers d’autres. L’histoire de l’incorporation d’une vie dans une autre, d’un corps dans un autre. Et l’histoire d’autres corps, ceux vivant l’absence, l’échec, le vide. Le mélange des langages pour rendre compte de cette complexité. Ainsi, ce corps sera l’espace sur lequel viendront s’exprimer la danse et son langage chorégraphique, la musique et ses vibrations, ou encore les arts visuels et leurs déformations..

2024-03-14 20:00:00 fin : 2024-03-14 . .

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Incorporate: « To mix a material intimately with one or more other materials, so that they form a homogeneous mixture To give a body to, to clothe with a material form. Incarner. Some time ago, Lucie Van de Moortel began « listing what’s in [her] body ». This list blends realism, i.e. scientific, and surrealism, i.e. poetic or sensitive. Bodily histories began to be written, giving rise to an empty body or a full body. The body as a creative space in which a whole host of materials intermingle, forming a mixture that is not entirely homogeneous… It’s also the story of one woman and thousands of others. The story of the incorporation of one life into another, of one body into another. And the story of other bodies, those experiencing absence, failure and emptiness. Mixing languages to convey this complexity. This body will be the space in which to express dance and its choreographic language, music and its vibrations, and the visual arts and their distortions.

Incorporar: « Mezclar íntimamente un material con otro u otros de modo que formen una mezcla homogénea » Dar cuerpo, revestir con una forma material. Incorporar. Hace algún tiempo, Lucie Van de Moortel empezó a « hacer una lista de lo que hay en [su] cuerpo ». Esta lista combina el realismo, es decir, el realismo científico, y el surrealismo, es decir, el realismo poético o sensible. Se empezaron a escribir historias del cuerpo, dando lugar a un cuerpo vacío o a un cuerpo lleno. El cuerpo como espacio creativo en el que se entretejen íntimamente toda una serie de materiales, formando una mezcla no del todo homogénea… Es también la historia de una mujer y de miles de otras. La historia de la incorporación de una vida en otra, de un cuerpo en otro. Y la historia de otros cuerpos, los que experimentan la ausencia, el fracaso y el vacío. Mezcla de lenguajes para transmitir esta complejidad. Este cuerpo será el espacio en el que se expresarán la danza y su lenguaje coreográfico, la música y sus vibraciones, y las artes visuales y sus deformaciones.

Inkorporieren: « Einen Stoff mit einem oder mehreren anderen Stoffen innig vermischen, sodass sie eine homogene Mischung bilden. » Einen Körper verleihen, in eine materielle Form kleiden. Sich verkörpern. Vor einiger Zeit begann Lucie Van de Moortel mit der « Liste dessen, was in [ihrem] Körper ist ». In dieser Liste mischen sich Realismus, d. h. Wissenschaft, und Surrealismus, d. h. Poesie oder Empfindung. Es wurden Körpergeschichten geschrieben, die zu einem leeren oder vollen Körper führten. Der Körper als kreativer Raum, in dem sich eine ganze Reihe von Materialien eng miteinander vermischen und eine nicht ganz homogene Mischung bilden… Es ist auch die Geschichte einer Frau und Tausender anderer. Die Geschichte der Eingliederung eines Lebens in ein anderes, eines Körpers in einen anderen. Und die Geschichte anderer Körper, die die Abwesenheit, das Scheitern und die Leere erleben. Die Vermischung von Sprachen, um diese Komplexität darzustellen. So wird dieser Körper der Raum sein, in dem sich der Tanz und seine choreografische Sprache, die Musik und ihre Vibrationen oder auch die visuellen Künste und ihre Verzerrungen ausdrücken werden.

Mise à jour le 2023-10-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche