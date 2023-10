Théâtre – Miss Charity Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 22 février 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Adaptation du roman éponyme de Marie Aude Muraille. Miss Charity est une enfant qui grandit seule au milieu d’un monde d’adulte. Elle trompe son ennui grâce à l’étude de la nature : herbier, fossiles, champignons, petits animaux. Elle se lie d’amitié avec chacun des membres de sa ménagerie, elle récite du Shakespeare par cœur et apprend l’aquarelle. Son esprit scientifique et sa curiosité sans borne pour la vie sous toutes ses formes, la conduiront à transgresser la condition à laquelle on la destinait, pour devenir illustratrice et autrice de livres pour enfants. Le roman se situe en Angleterre à l’époque victorienne. Il se réfère directement à divers romans de Charles Dickens. C’est le récit épique et drôle de l’émancipation d’une femme, « un hommage aux créatrices du XIXème siècle, à la volonté de fer qui leur fut nécessaire pour se frayer un chemin dans un monde régenté par les hommes. ».

2024-02-22 20:00:00

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Adaptation of the novel of the same name by Marie Aude Muraille. Miss Charity is a child growing up alone in an adult world. She relieves her boredom by studying nature: herbariums, fossils, mushrooms, small animals. She befriends every member of her menagerie, recites Shakespeare by heart and learns to paint watercolors. Her scientific mind and boundless curiosity for life in all its forms will lead her to transgress the condition to which she was destined, to become an illustrator and author of children’s books. The novel is set in Victorian England. It refers directly to various novels by Charles Dickens. It’s an epic, funny tale of one woman’s emancipation, « a tribute to the creative women of the 19th century, to the iron will they needed to make their way in a world ruled by men. »

Adaptación de la novela homónima de Marie Aude Muraille. Miss Charity es una niña que crece sola en un mundo de adultos. Alivia su aburrimiento estudiando la naturaleza: herbarios, fósiles, setas y pequeños animales. Se hace amiga de todos los miembros de su colección, recita a Shakespeare de memoria y aprende a pintar con acuarelas. Su mente científica y su curiosidad sin límites por la vida en todas sus formas la llevarán a transgredir la condición a la que estaba destinada, para convertirse en ilustradora y autora de libros infantiles. La novela está ambientada en la Inglaterra victoriana. Hace referencia directa a varias novelas de Charles Dickens. Es un relato épico y divertido de la emancipación de una mujer, « un homenaje a las mujeres creadoras del siglo XIX, a la férrea voluntad que necesitaron para abrirse camino en un mundo gobernado por hombres »

Adaption des gleichnamigen Romans von Marie Aude Muraille. Miss Charity ist ein Kind, das allein inmitten einer Erwachsenenwelt aufwächst. Ihre Langeweile vertreibt sie sich mit dem Studium der Natur: Herbarium, Fossilien, Pilze, kleine Tiere. Sie freundet sich mit jedem Mitglied ihrer Menagerie an, rezitiert Shakespeare auswendig und lernt Aquarellmalerei. Ihr wissenschaftlicher Geist und ihre grenzenlose Neugier für das Leben in all seinen Formen führen dazu, dass sie über ihre Bestimmung hinausgeht und Illustratorin und Autorin von Kinderbüchern wird. Der Roman ist im viktorianischen England angesiedelt. Er bezieht sich direkt auf verschiedene Romane von Charles Dickens. Es ist die epische und witzige Erzählung der Emanzipation einer Frau, « eine Hommage an die Schöpferinnen des 19. Jahrhunderts, an den eisernen Willen, den sie brauchten, um sich einen Weg in eine von Männern regierte Welt zu bahnen »

