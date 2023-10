Théâtre – Comme un poisson en cage Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 15 février 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Son corps fait mal et pourtant, elle sourit. Il n’y a pas une journée sans douleur, et pourtant ça ne se voit pas, ça ne s’entend pas.

Cette création est le besoin vital d’incarner sur scène un nid de sujets tabous, l’éclosion d’un tracé de vie où, comment le handicap se confesse à l’art pour accueillir les étapes du deuil. Handicap – Deuil – Acceptation. Des couloirs blancs du diagnostic à l’obscurité du déni. De la résistance à la porte du désespoir. De la résignation au « pas sage » de l’acceptation. Et si l’Art était synonyme de soin, de thérapie ? D’échappatoire, de confrontation, d’abnégation? De renaissance, de métamorphose ?

Musique : Comment sublimer la cacophonie des IRM, poétiser le grincement des pathologies invisibles ? Peinture : Et si une radiographie projetée sur un écran géant se sublimait en œuvre colorée, par une envolée de peinture improvisée ? Danse : Comment la danse peut-elle traverser un corps souffrant ? Ou, quand l’assouplissement parvient à l’accomplissement. Ou, quand ce qui semble impossible devient réalisable dans la limite du possible ?.

Her body aches, yet she smiles. There isn’t a day without pain, yet you can’t see it, you can’t hear it.

This creation is the vital need to embody on stage a nest of taboo subjects, the blossoming of a plot of life where, how disability confesses to art to welcome the stages of mourning. Disability? Grief? Acceptance. From the white corridors of diagnosis to the darkness of denial. From resistance to the door of despair. From resignation to the « unwise » acceptance. What if Art were synonymous with care, with therapy? Escape, confrontation, self-denial? Rebirth, metamorphosis?

Music: How to sublimate the cacophony of MRI scans, poetize the grating of invisible pathologies? Painting: What if an X-ray projected onto a giant screen were sublimated into a colorful work of art, by a flight of improvised paint? Dance: How can dance penetrate a suffering body? Or, when flexibility leads to fulfillment. Or, when what seems impossible becomes achievable within the limits of possibility?

Le duele el cuerpo, pero sonríe. No hay un día sin dolor, y sin embargo no se ve, no se oye.

Esta creación es la necesidad vital de encarnar en escena un nido de temas tabú, el florecimiento de una trama de vida donde la discapacidad se confiesa al arte para acoger las etapas del duelo. ¿Discapacidad? ¿Duelo? Aceptación. De los pasillos blancos del diagnóstico a la oscuridad de la negación. De la resistencia a la puerta de la desesperación. De la resignación a la « imprudente » aceptación. ¿Y si el arte fuera sinónimo de cuidado, de terapia? ¿De evasión, de confrontación, de abnegación? ¿De renacimiento, de metamorfosis?

Música: ¿Cómo sublimar la cacofonía de las resonancias magnéticas, poetizar el chirrido de las patologías invisibles? Pintura: ¿Y si una radiografía proyectada en una pantalla gigante se sublimara en una obra de arte colorista, mediante un vuelo de pintura improvisado? Danza: ¿Cómo puede moverse la danza a través de un cuerpo que sufre? O cuando la flexibilidad conduce a la plenitud. ¿O cuando lo que parece imposible se convierte en realizable dentro de los límites de lo posible?

Ihr Körper schmerzt, und doch lächelt sie. Es gibt keinen Tag ohne Schmerzen, und doch sieht man es nicht, hört man es nicht.

Diese Kreation ist das vitale Bedürfnis, ein Nest von Tabuthemen auf der Bühne zu verkörpern, das Aufblühen einer Lebensspur, wo, wie die Behinderung der Kunst gesteht, um die Etappen der Trauer aufzunehmen. Behinderung ? Trauer ? Akzeptanz. Von den weißen Korridoren der Diagnose in die Dunkelheit der Verleugnung. Vom Widerstand zur Tür der Verzweiflung. Von der Resignation zum « nicht weise » der Akzeptanz. Und wenn Kunst ein Synonym für Pflege und Therapie wäre? Flucht, Konfrontation, Selbstverleugnung? Wiedergeburt und Metamorphose?

Musik: Wie kann man die Kakophonie der Kernspintomographen sublimieren und das Knirschen der unsichtbaren Pathologien poetisieren? Malerei: Was wäre, wenn ein Röntgenbild, das auf eine riesige Leinwand projiziert wird, durch einen improvisierten Farbflug zu einem farbenfrohen Kunstwerk sublimiert würde? Tanz: Wie kann der Tanz einen leidenden Körper durchdringen? Oder, wenn die Lockerung zur Vollendung gelangt. Oder, wenn das, was unmöglich erscheint, innerhalb der Grenzen des Möglichen erreichbar wird?

