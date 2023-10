Théâtre – Grand-peur et misère du IIIème Reich Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 30 janvier 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Grand-Peur et misère du IIIè Reich est une œuvre singulière qui ne raconte pas une histoire mais une somme d’histoires. Elle semble très réaliste, même si elle ne se veut pas historiquement exacte. Ce défilé d’histoires est le kaléidoscope d’instantanés de vie, où l’on voit des Allemands issus de différentes origines sociales en prise de nazisme, du moment où Hitler est élu chancelier jusqu’au jour où il envahit l’Autriche. Très clairement, et en l’annonçant dès le commencement de la pièce, Brecht choisit de décrire la période qui aboutit à la déclaration de guerre. Ce texte est fort en cela qu’il décrit comment la société continue « comme si de rien n’était » alors que se fomente la Deuxième Guerre mondiale et que nombreux sont ceux qui y contribuent dans leur quotidien – notamment à travers le travail. C’est une violence sourde, insidieuse, ignorée tant que faire se peut et qui traverse toutes les situations et qui dit la « normalité » de celles et ceux qui sont mangés par la peut. A chaque scène correspond une histoire. Les unes et les autres n’ont pas de lien, si ce n’est que chaque histoire raconte comment la pensée totalitaire s’insinue dans chaque parcelle de vie, comment elle envahit tant l’espace public que l’espace privé, comment elle crée une atmosphère de peur, comment elle oblige à se méfier de tous et de chacun. Ces scènes démontent les rouages du nazisme qui s’ancre, s’impose, en avançant masqué, dans tous les temps et les espaces du quotidien et extermine l’intégralité éthique de chacun.

2024-01-30 20:00:00 fin : 2024-01-30 . .

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Great Fear and Misery of the Third Reich is a singular work that tells not one story, but a sum of stories. It seems very realistic, even if it does not claim to be historically accurate. This parade of stories is a kaleidoscope of snapshots in time, showing Germans from different social backgrounds in the grip of Nazism, from the moment Hitler is elected Chancellor to the day he invades Austria. Clearly announcing this at the very beginning of the play, Brecht chose to describe the period leading up to the declaration of war. The text is powerful in that it describes how society carries on « as if nothing had happened » while the Second World War is fomenting, and many people contribute to it in their daily lives – particularly through their work. It’s a muted, insidious violence, ignored as much as possible, that permeates every situation and speaks of the « normality » of those who are eaten up by it. Each scene has its own story. There is no connection between them, except that each story tells how totalitarian thinking insinuates itself into every part of life, how it invades both public and private space, how it creates an atmosphere of fear, how it forces us to distrust one another. These scenes dismantle the workings of Nazism, which takes root and imposes itself, masked, in all the times and spaces of everyday life, exterminating the ethical integrity of each and every one of us

Gran miedo y miseria del Tercer Reich es una obra singular que no cuenta una historia, sino una colección de historias. Parece muy realista, aunque no pretenda ser históricamente exacta. Este desfile de historias es un caleidoscopio de instantáneas en el tiempo, que muestra a alemanes de diferentes orígenes sociales en las garras del nazismo, desde el momento en que Hitler fue elegido Canciller hasta el día en que invadió Austria. La elección de Brecht para describir el periodo previo a la declaración de guerra queda clara desde el principio de la obra. El texto es contundente al describir cómo la sociedad sigue adelante « como si nada hubiera pasado » mientras se fomenta la Segunda Guerra Mundial y muchas personas contribuyen a ella en su vida cotidiana, sobre todo a través de su trabajo. Es una violencia sorda, insidiosa, ignorada en la medida de lo posible, que impregna todas las situaciones y habla de la « normalidad » de quienes son devorados por ella. Cada escena tiene su propia historia. No hay conexión entre ellas, salvo que cada historia cuenta cómo el pensamiento totalitario se cuela en todos los ámbitos de la vida, cómo invade tanto los espacios públicos como los privados, cómo crea una atmósfera de miedo, cómo nos obliga a desconfiar de todo el mundo. Estas escenas desmontan el funcionamiento del nazismo, que arraiga, se impone, enmascarado, en todos los tiempos y espacios de la vida cotidiana y extermina la integridad ética de todos y cada uno de nosotros

Angst und Elend des Dritten Reiches ist ein einzigartiges Werk, das nicht eine Geschichte erzählt, sondern eine Summe von Geschichten. Sie wirkt sehr realistisch, auch wenn sie nicht historisch genau sein will. Diese Parade von Geschichten ist ein Kaleidoskop von Momentaufnahmen aus dem Leben, in denen Deutsche aus verschiedenen sozialen Schichten in den Bann des Nationalsozialismus gezogen werden, von dem Moment an, als Hitler zum Kanzler gewählt wird, bis zu dem Tag, an dem er in Österreich einmarschiert. Brecht beschließt ganz klar und gleich zu Beginn des Stücks, die Zeit bis zur Kriegserklärung zu beschreiben. Der Text ist insofern stark, als er beschreibt, wie die Gesellschaft « als ob nichts geschehen wäre » weitermacht, während der Zweite Weltkrieg im Gange ist und viele Menschen in ihrem Alltag dazu beitragen – insbesondere durch ihre Arbeit. Es ist eine dumpfe, schleichende Gewalt, die so lange wie möglich ignoriert wird und die alle Situationen durchdringt und die « Normalität » derjenigen ausdrückt, die von der kann aufgefressen werden. Zu jeder Szene gehört eine Geschichte. Die einen und die anderen stehen in keinem Zusammenhang, außer dass jede Geschichte erzählt, wie sich das totalitäre Denken in jedes Stück Leben einschleicht, wie es sowohl in den öffentlichen als auch in den privaten Raum eindringt, wie es eine Atmosphäre der Angst schafft und wie es einen zwingt, allen und jedem zu misstrauen. Diese Szenen demontieren die Mechanismen des Nationalsozialismus, der sich verankert, sich maskiert in allen Zeiten und Räumen des Alltags durchsetzt und die ethische Integrität jedes Einzelnen auslöscht

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche