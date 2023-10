Théâtre danse – Les Galets au Tilleuls sont plus petits qu’au Havre Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 18 janvier 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

La Compagnie normande PJPP présente un spectacle à la frontière entre théâtre et danse, exercice de style et variations aux accents absurdes. Quatre comédiens – danseurs restituent avec beaucoup d’humour, « malgré eux », des conversations futiles et banales entendues ici et là, à l’image du titre : des variations infinies sur la pluie et le beau temps autour d’un apéro, des au revoir sans fin qui deviennent une véritable prise d’otage, des débats vains – autant de tranches de vie dans lesquelles nous nous reconnaissons toutes et tous. Une traversée du vide savoureuse où les interprètes improvisent en mots et en corps ce qui se joue entre les humains au-delà de leurs discours anodins, car ne cachent ils pas dans les plis de leur vacuité une bonne dose de poésie, de sensibilité et de saine absurdité ?

A partir de 10 ans.

2024-01-18 20:00:00 fin : 2024-01-18 21:00:00. .

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Normandy-based Compagnie PJPP presents a show on the borderline between theater and dance, an exercise in style and variations with absurd overtones. In spite of themselves », four actors and dancers humorously recreate trivial conversations overheard here and there, just as the title suggests: endless variations on rain and shine over an aperitif, endless goodbyes that become hostage-taking, pointless debates – so many slices of life in which we all recognize ourselves. A delightful journey through the void, in which the performers improvise in words and bodies what is at stake between human beings beyond their anodyne speeches, for don’t they hide in the folds of their emptiness a good dose of poetry, sensitivity and healthy absurdity?

Ages 10 and up

La Compagnie PJPP de Normandía presenta un espectáculo en la frontera entre el teatro y la danza, un ejercicio de estilo y variaciones con tintes absurdos. Cuatro actores y bailarines dan vida con gran humor, « a su pesar », a conversaciones triviales y banales escuchadas aquí y allá, como el título: variaciones interminables sobre la lluvia y el sol durante un aperitivo, despedidas interminables que se convierten en una verdadera toma de rehenes, debates inútiles… tantos trozos de vida en los que todos nos reconocemos. Un delicioso viaje por el vacío, en el que los intérpretes improvisan con palabras y cuerpos lo que está en juego entre los seres humanos más allá de su anodino discurso, pues ¿no esconden en los pliegues de su vacío una buena dosis de poesía, sensibilidad y sano absurdo?

A partir de 10 años

Die normannische Compagnie PJPPP präsentiert ein Stück an der Grenze zwischen Theater und Tanz, eine Stilübung und Variationen mit absurden Anklängen. Vier Schauspieler und Tänzer geben mit viel Humor « gegen ihren Willen » belanglose und banale Gespräche wieder, die sie hier und da hören, ganz wie der Titel: unendliche Variationen über das schöne Wetter und den Regen bei einem Aperitif, endlose Abschiedsreden, die zu einer regelrechten Geiselnahme werden, sinnlose Debatten – allesamt Lebensabschnitte, in denen wir uns alle wiedererkennen. Eine köstliche Reise durch die Leere, bei der die Darsteller in Wort und Körper improvisieren, was sich zwischen den Menschen jenseits ihrer harmlosen Reden abspielt, denn verbergen sie in den Falten ihrer Leere nicht eine gehörige Portion Poesie, Sensibilität und gesunde Absurdität?

Ab 10 Jahren

Mise à jour le 2023-10-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche