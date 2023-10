Théâtre – Carnassiers Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 18 décembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Pourquoi monter un texte classique ? Pourquoi prononcer des mots mille fois déjà prononcés ? Ont-ils toujours le même sens ? Oui, mais la scène est l’espace de la poésie et du concret. La scène est le lieu du présent et de l’instant qui fait voler en éclat la distance des années, celui d’une lecture qui se propose de faire voler en éclat le pittoresque animalier pour parler de la nature humaine, de sa résilience, de ses bassesses, de soif de domination ; pour rappeler que ces travers existaient du temps où La Fontaine écrivait et que le temps n’a rien guéri.

Carnassiers est un parcours qui se nourrit finalement de sept fables pour jouer et dire la violence d’un monde si éloigné et pourtant si proche dans ses stratégies et ses relations à l’autre.

Les deux pigeons, Le loup et le chien, Les animaux malades de la peste, Les obsèques de la lionne, Le lion et le rat, Le lion devenu vieux, Le loup et l’agneau.

Why stage a classic text? Why say words that have been said a thousand times before? Do they always have the same meaning? Yes, but the stage is a space for poetry and the concrete. The stage is the place of the present and of the instant that shatters the distance of years, the place of a reading that sets out to shatter animal picturesqueness to speak of human nature, its resilience, its baseness, its thirst for domination; to remind us that these failings existed when La Fontaine was writing, and that time has cured nothing.

Carnassiers is a journey that ultimately feeds on seven fables to play out and express the violence of a world so distant and yet so close in its strategies and relationships with others.

Les deux pigeons, Le loup et le chien, Les animaux malades de la peste, Les obsèques de la lionne, Le lion et le rat, Le lion devenu vieux, Le loup et l?agneau

¿Por qué poner en escena un texto clásico? ¿Por qué decir palabras que ya se han dicho mil veces? ¿Tienen siempre el mismo significado? Sí, pero el escenario es el lugar de la poesía y de lo concreto. El escenario es el lugar del presente y del instante que rompe la distancia de los años, el lugar de una lectura que se propone romper lo pintoresco animal para hablar de la naturaleza humana, de su resistencia, de su bajeza, de su sed de dominación; para recordarnos que estos defectos existían cuando La Fontaine escribía y que el tiempo no ha curado nada.

Carnassiers es un viaje que, en última instancia, se basa en siete fábulas para representar y expresar la violencia de un mundo tan lejano y, sin embargo, tan cercano en sus estrategias y relaciones con los demás.

Les deux pigeons, Le loup et le chien, Les animaux malades de la peste, Les obsèques de la lionne, Le lion et le rat, Le lion devenu vieux, Le loup et l’agneau

Warum einen klassischen Text aufführen? Warum werden Worte ausgesprochen, die schon tausendmal ausgesprochen wurden? Haben sie immer die gleiche Bedeutung? Ja, aber die Bühne ist der Raum der Poesie und des Konkreten. Die Bühne ist der Ort der Gegenwart und des Augenblicks, der die Distanz der Jahre sprengt, der Ort einer Lesung, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Pittoreske der Tierwelt zu sprengen, um von der menschlichen Natur zu sprechen, von ihrer Widerstandsfähigkeit, ihren Niedertracht, ihrer Herrschsucht; um daran zu erinnern, dass es diese Schwächen schon gab, als La Fontaine schrieb, und dass die Zeit nichts geheilt hat.

Carnassiers ist ein Weg, der sich schließlich aus sieben Fabeln speist, um die Gewalt einer Welt zu spielen und zu erzählen, die so weit entfernt und doch so nah in ihren Strategien und Beziehungen zu den anderen ist.

Die beiden Tauben, Der Wolf und der Hund, Die Tiere, die an der Pest erkranken, Die Beerdigung der Löwin, Der Löwe und die Ratte, Der Löwe, der alt geworden ist, Der Wolf und das Lamm

