Humour : Hugues Lavigne Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 15 décembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Hugues est un humoriste visuel et hyperactif, il ose tout, il n’a peur de rien et c’est bien ça le problème ! Acrobate, jongleur, danseur, jouantde tous les instruments, qu’ils soient réels ou mimés, grimaçant comme un enfant mettant les doigts dans une prise électrique, Hugues propose un spectacle qui virevolte, swingue, explose ! Et l’expression « one man show » prend alors tout son sens. A travers son parcours et son univers, l’humoriste vous raconte sa différence dans une société où il est aujourd’hui difficile de trouver sa place surtout quand on n’a pas les codes..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 21:15:00. .

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Hugues is a visual and hyperactive comedian. He dares to do anything, he’s not afraid of anything, and that’s the problem! Acrobat, juggler, dancer, playing all kinds of instruments, whether real or mimed, grinning like a child with his fingers in an electric socket, Hugues offers a show that twirls, swings and explodes! The expression « one man show » takes on its full meaning. Through his journey and his universe, the comedian tells you about his difference in a society where it is difficult to find one?s place, especially when you don?t have the codes.

Hugues es un cómico visual e hiperactivo. Se atreve con todo, no tiene miedo a nada, ¡y ése es el problema! Acróbata, malabarista, bailarín, toca todo tipo de instrumentos, ya sean reales o mímicos, sonríe como un niño que mete los dedos en un enchufe, Hugues ofrece un espectáculo que gira, se balancea y explota La expresión « one man show » cobra todo su sentido. A través de su viaje y su universo, el cómico nos habla de su diferencia en una sociedad en la que es difícil encontrar su lugar, sobre todo cuando no se tienen los códigos.

Hugues ist ein hyperaktiver, visueller Humorist, der alles wagt und vor nichts Angst hat, und genau das ist das Problem! Er ist Akrobat, Jongleur, Tänzer, spielt alle Instrumente, ob echt oder pantomimisch, grinst wie ein Kind, das seine Finger in die Steckdose steckt, und bietet eine Show, die sich dreht, swingt und explodiert! Und der Ausdruck « One Man Show » bekommt so seinen ganzen Sinn. Anhand seines Werdegangs und seines Universums erzählt Ihnen der Komiker von seinem Anderssein in einer Gesellschaft, in der es heutzutage schwierig ist, seinen Platz zu finden, vor allem, wenn man nicht die richtigen Codes hat.

