Théâtre – Prodiges Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 23 novembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

« Ce soir, nous allons franchir un pas ensemble. Un petit pas pour la femme mais un grand pas pour l’humanité. »

Sur le plateau : trois femmes glamour en robes pimpantes, tout droit sorties d’une publicité des années 50, que l’on devine bonnes ménagères. Les deux plus âgées ont la charge d’éduquer la petite dernière afin qu’elle devienne un petit prodige de la vente, elle aussi ! Vous l’aurez deviné, vous allez assister à une réunion Tupperware, ces moments conviviaux partagés chez soi autour d’un café. Mais le modèle de ce bonheur va dérailler, le discours se gripper, des paroles grinçantes vont se faire entendre. La réunion Tupperware a-t-elle véritablement contribué à l’émancipation de la femme ? Prodiges est une pièce à la fois sociale, politique et intime, terriblement drôle et drôlement terrible.

Un spectacle co-programmé avec le Théâtre des Charmes..

2023-11-23 13:00:00 fin : 2023-11-23 14:00:00. .

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Théâter des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



« Tonight, we will take a step together. A small step for women, but a giant leap for humanity. »

On the set: three glamorous women in dapper dresses, straight out of a 50s ad, who look like good housewives. The two eldest are in charge of educating the youngest to become a sales prodigy herself! As you may have guessed, you’re about to witness a Tupperware reunion, one of those convivial moments shared at home over a cup of coffee. But the model of this happiness is about to go off the rails, the discourse is about to seize up, and squeaky words are about to be heard. Has the Tupperware meeting really contributed to the emancipation of women? Prodiges is a play that is at once social, political and intimate, wickedly funny and wickedly terrible.

Co-programmed with Théâtre des Charmes.

« Esta noche daremos juntos un paso. Un pequeño paso para las mujeres, pero un gran salto para la humanidad »

En el plató: tres mujeres glamurosas con vestidos elegantes, sacadas directamente de un anuncio de los años 50, que parecen buenas amas de casa. Las dos mayores se encargan de educar a su hija menor para que ella también se convierta en un prodigio de las ventas Como habrás adivinado, estás a punto de asistir a una reunión de Tupperware, uno de esos momentos de convivencia que se comparten en casa tomando un café. Pero el modelo de esta felicidad está a punto de descarrilar, el discurso está a punto de agarrotarse y se van a oír palabras chirriantes. ¿Ha contribuido realmente la reunión de Tupperware a la emancipación de la mujer? Prodiges es una obra a la vez social, política e íntima, perversamente divertida y perversamente terrible.

Coprogramada con el Théâtre des Charmes.

« Heute Abend werden wir gemeinsam einen Schritt machen. Ein kleiner Schritt für die Frau, aber ein großer Schritt für die Menschheit. »

Auf der Bühne: drei glamouröse Frauen in peppigen Kleidern, die direkt einer Werbung aus den 50er Jahren entsprungen sind und von denen man vermutet, dass sie gute Hausfrauen sind. Die beiden älteren Frauen haben die Aufgabe, die Jüngste zu erziehen, damit auch sie ein kleines Verkaufswunder wird Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, werden Sie Zeuge eines Tupperware-Treffens, bei dem man zu Hause gemütlich einen Kaffee trinkt. Aber das Modell dieses Glücks wird entgleisen, die Rede wird sich verfangen, knirschende Worte werden zu hören sein. Hat das Tupperware-Treffen wirklich zur Emanzipation der Frau beigetragen? Prodiges ist ein Stück, das gleichzeitig sozial, politisch und intim ist, schrecklich komisch und komisch schrecklich.

Eine Aufführung, die mit dem Théâtre des Charmes koprogrammiert wurde.

