Musique – Quiet Flight Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 10 novembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

C’est un projet initié par le pianiste Yann Carbonnet Grey, compositeur et arrangeur, dont le parcours de musicien est passé par les musiques électroniques brutes, des compositions pour pièces de théâtre et court-métrages et plusieurs trios et quartets en Allemagne et Angleterre.

C’est une immersion dans un univers musical visuel, un vol sans turbulences qui traversera des paysages tantôt synthétiques, tantôt organiques, un vol tranquille inspiré non seulement par les musiques de films de François de Roubaix, Nino Rota mais également par les pionniers du jazz funk et de la musique électronique, Herbie Hancock, The Meters, Jean-Jacques Perrey, Brian Eno et de la musique brésilienne, AC Jobim, Hermeto Pascoal…univers éclectiques et dont les moteurs sont le groove et les mélodies aériennes teintées parfois d’une joyeuse mélancolie.

Quiet flight, c’est un quartet dans lequel Yann Carbonnet Grey est entouré de Bastien Prévost au saxophone, Sébastien Delaveau à la basse, Walter Boucher à la batterie et percussions électroniques..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . .

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Quartier Morris

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



This is a project initiated by pianist Yann Carbonnet Grey, composer and arranger, whose musical career has included raw electronic music, compositions for plays and short films, and several trios and quartets in Germany and England.

It’s an immersion in a visual musical universe, a flight without turbulence through landscapes sometimes synthetic, sometimes organic, a quiet flight inspired not only by the film music of François de Roubaix, Nino Rota but also by the pioneers of jazz funk and electronic music, Herbie Hancock, The Meters, Jean-Jacques Perrey, Brian Eno and Brazilian music, AC Jobim, Hermeto Pascoal….eclectic universes driven by groove and airy melodies sometimes tinged with joyful melancholy.

Quiet Flight is a quartet in which Yann Carbonnet Grey is surrounded by Bastien Prévost on saxophone, Sébastien Delaveau on bass and Walter Boucher on drums and electronic percussion.

El proyecto fue iniciado por el pianista Yann Carbonnet Grey, compositor y arreglista cuya carrera musical ha pasado por la música electrónica en bruto, composiciones para obras de teatro y cortometrajes, y varios tríos y cuartetos en Alemania e Inglaterra.

Se trata de una inmersión en un universo musical visual, un vuelo sin turbulencias a través de paisajes a veces sintéticos, a veces orgánicos, un vuelo tranquilo inspirado no sólo en la música de cine de François de Roubaix y Nino Rota, sino también en los pioneros del jazz funk y la música electrónica, Herbie Hancock, The Meters, Jean-Jacques Perrey, Brian Eno y la música brasileña, AC Jobim y Hermeto Pascoal….universos eclécticos impulsados por el groove y melodías aéreas a veces teñidas de alegre melancolía.

Quiet Flight es un cuarteto en el que Yann Carbonnet Grey está acompañado por Bastien Prévost al saxofón, Sébastien Delaveau al bajo y Walter Boucher a la batería y la percusión electrónica.

Dieses Projekt wurde von dem Pianisten, Komponisten und Arrangeur Yann Carbonnet Grey initiiert, dessen musikalischer Werdegang von roher elektronischer Musik über Kompositionen für Theaterstücke und Kurzfilme bis hin zu mehreren Trios und Quartetten in Deutschland und England reichte.

Es ist ein Eintauchen in ein visuelles musikalisches Universum, ein Flug ohne Turbulenzen, der durch teils synthetische, teils organische Landschaften führt, ein ruhiger Flug, der nicht nur von der Filmmusik von François de Roubaix, Nino Rota, sondern auch von den Pionieren des Jazzfunk und der elektronischen Musik, Herbie Hancock, The Meters, Jean-Jacques Perrey, Brian Eno und der brasilianischen Musik, AC Jobim, Hermeto Pascoal, inspiriert wurde….eklektische Universen, die von Groove und luftigen Melodien angetrieben werden, die manchmal von einer fröhlichen Melancholie geprägt sind.

Quiet flight ist ein Quartett, in dem Yann Carbonnet Grey von Bastien Prévost am Saxophon, Sébastien Delaveau am Bass und Walter Boucher am Schlagzeug und elektronischen Perkussionen umgeben ist.

Mise à jour le 2023-09-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche