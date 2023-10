Théâtre – Huit minutes Lumière ou Les mots qu’on n’a pas dits Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 17 octobre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Théâtre – tout public à partir de 12 ans

Entre les quatre murs d’une salle de répétition, l’année de leurs 17 ans, Alexandre, Charlotte et Nadia passent leur temps libre à créer. Ils ont décidé de monter la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Ils sont pressés de jouer, de vivre et de s’aimer. Mais ils découvrent l’équilibre instable d’un trio : leurs premières fois sont maladroites, leurs désirs pas toujours assumés et les disputes trop nombreuses. C’est qu’ils oublient que huit minutes-lumière les séparent du Soleil. Huit minutes dont ils doivent s’emparer en imaginant que le Soleil puisse s’éteindre à chaque instant. Huit minutes de vie avant que tout s’effondre. La nuit après la représentation, tout bascule. Nadia est retrouvée morte sous un viaduc. Était-ce un suicide ou un accident ? Quelle pulsion l’a poussée à se rendre sur une voie ferrée ? A quel point était-elle en mesure de contrôler son acte ? Charlotte et Alexandre ne le sauront jamais. Commence alors pour eux un long parcours de deuil..

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Quartier Morris

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Theater ? for all ages 12 and up

Between the four walls of a rehearsal room, in the year they turn 17, Alexandre, Charlotte and Nadia spend their free time creating. They have decided to stage Jean-Luc Lagarce?s play Juste la fin du monde. They are eager to perform, to live and to love each other. But they discover the unstable balance of a trio: their first times are awkward, their desires not always assumed, and there are too many arguments. They forget that eight light minutes separate them from the Sun. Eight minutes they must seize, imagining that the Sun could go out at any moment. Eight minutes of life before everything collapses. The night after the show, everything changes. Nadia is found dead under an overpass. Was it suicide or an accident? What impulse drove her to the railroad tracks? How much control did she have over her actions? Charlotte and Alexandre will never know. And so begins their long journey of mourning.

Teatro ? para todos los públicos a partir de 12 años

Entre las cuatro paredes de una sala de ensayos, en el año en que cumplen 17 años, Alexandre, Charlotte y Nadia pasan su tiempo libre creando. Han decidido poner en escena la obra Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce. Tienen prisa por actuar, por vivir y por amarse. Pero descubren el equilibrio inestable de un trío: sus primeras veces son incómodas, sus deseos no siempre se cumplen y hay demasiadas discusiones. Olvidan que ocho minutos luz les separan del Sol. Ocho minutos que tienen que aprovechar imaginando que el Sol puede apagarse en cualquier momento. Ocho minutos de vida antes de que todo se derrumbe. La noche siguiente a la representación, todo cambia. Nadia aparece muerta bajo un viaducto. ¿Fue un suicidio o un accidente? ¿Qué impulso la llevó a lanzarse a una vía férrea? ¿Qué control tenía sobre sus actos? Charlotte y Alexandre nunca lo sabrán. Y así comienza su largo viaje de duelo.

Theater ? alle Zuschauer ab 12 Jahren

In den vier Wänden eines Proberaums verbringen Alexandre, Charlotte und Nadia in dem Jahr, in dem sie 17 Jahre alt werden, ihre Freizeit mit kreativem Schaffen. Sie haben beschlossen, Jean-Luc Lagarces Stück « Juste la fin du monde » aufzuführen. Sie wollen unbedingt spielen, leben und sich lieben. Aber sie entdecken das labile Gleichgewicht eines Trios: Ihre ersten Male sind ungeschickt, ihre Wünsche nicht immer erfüllt und die Streitereien zu zahlreich. Sie vergessen, dass sie acht Lichtminuten von der Sonne entfernt sind. Acht Minuten, die sie sich nehmen müssen, indem sie sich vorstellen, dass die Sonne jeden Moment erlöschen könnte. Acht Minuten Leben, bevor alles zusammenbricht. Am Abend nach der Aufführung ändert sich alles. Nadia wird tot unter einem Viadukt aufgefunden. War es Selbstmord oder ein Unfall? Welcher Impuls trieb sie dazu, sich auf ein Gleis zu begeben? Wie viel Kontrolle hatte sie über ihre Tat? Charlotte und Alexandre werden es nie erfahren. Für sie beginnt ein langer Weg der Trauer.

