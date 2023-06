Miam Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Eu, 2 juillet 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Les colibris vous ouvrent les portes de leur restaurant.

Les héros et monstres en tout genre de leurs livres préférés y sont conviés. Maitre Pacuit en est le grand chef.

Quel sera donc le plat commandé par monsieur Loup ? Et L’Ogre Gobetout a-t-il tiré un trait sur les enfants ?

Entre querelles, voyage, recette, délectation et poésie les Colibris vous ouvriront l’appétit !.

2023-07-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-02 . .

Lieu-dit Ancienne Caserne Morris Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



The hummingbirds open the doors of their restaurant.

Heroes and monsters of all kinds from their favorite books are invited. Maitre Pacuit is the head chef.

What will Monsieur Loup order? And has Ogre Gobetout given up on children?

Between quarrels, journeys, recipes, delectation and poetry, Les Colibris will whet your appetite!

Los colibríes abren las puertas de su restaurante.

Invitan a todo tipo de héroes y monstruos de sus libros favoritos. Maitre Pacuit es el jefe de cocina.

¿Qué pedirá Monsieur Loup? ¿Y el Ogro Gobetout ha renunciado a los niños?

Entre peleas, viajes, recetas, delicias y poesía, los Colibris le abrirán el apetito

Die Kolibris öffnen die Türen ihres Restaurants.

Die Helden und Monster aller Art aus ihren Lieblingsbüchern sind dort zu Gast. Meister Pacuit ist der Chefkoch.

Welches Gericht wird Herr Wolf bestellen? Und hat der Oger Gobetout einen Schlussstrich unter die Kinder gezogen?

Zwischen Streit, Reise, Rezept, Genuss und Poesie werden Ihnen die Kolibris Appetit machen!

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche