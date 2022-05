LIEU D’EVEIL PARENT-ENFANT

2022-05-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-12 15:00:00 15:00:00 La médiathèque accueille le Lieu d’Accueil Parents-Enfants “Les petits moussaillons” dans ses locaux.

A cette occasion, tous les Bout’Chous de la naissance à l’entrée en maternelle, accompagnés d’un adulte, sont invités à assister à une séance de raconte-tapis. Public : les tout-petits accompagnés d’un parent, grand-parent, assistant.e maternel.le… dernière mise à jour : 2022-04-13 par

