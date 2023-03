Quand les coquillages se mettent dans tous leurs états! Lieu des conférences La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Quand les coquillages se mettent dans tous leurs états! Lieu des conférences, 23 mars 2023, La baule escoublac. Quand les coquillages se mettent dans tous leurs états! Jeudi 23 mars, 14h30 Lieu des conférences Public Quand les coquillages se mettent dans tous leurs états !

Animé par Catherine DUPONT

Un voyage qui nous fera découvrir les multiples les multiples facettes de ces animaux à coquille. De la Préhistoire à l’Antiquité en passant par Versailles pour finir sir nos plages. la Baule_les_rencontres_du_jeudi-programme Lieu des conférences Salle des Floralies, Place des Salines 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 06 76 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/quand-les-coquillages-se-mettent-dans-tous-leurs-etats-la-baule-escoublac.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/la-baule-les-rencontres-du-jeudi-programme-2520374.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T14:30:00+01:00 – 2023-03-24T00:30:00+01:00

2023-03-23T14:30:00+01:00 – 2023-03-24T00:30:00+01:00 CONFRENCONTRE CULTURE

Détails Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Lieu des conférences Adresse Salle des Floralies, Place des Salines 44500 La baule escoublac Ville La baule escoublac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Lieu des conférences La baule escoublac

Lieu des conférences La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule escoublac/

Quand les coquillages se mettent dans tous leurs états! Lieu des conférences 2023-03-23 was last modified: by Quand les coquillages se mettent dans tous leurs états! Lieu des conférences Lieu des conférences 23 mars 2023 La Baule-Escoublac Lieu des conférences La baule escoublac

La baule escoublac Loire-Atlantique