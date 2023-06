Visite Guidée du site de Saint-Victor-sur-Loire Lieu de rendez-vous précisé après l’inscription Saint-Étienne, 19 août 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

Situé à 15 km de Saint-Étienne, le bourg historique de Saint-Victor-sur-Loire domine le site naturel classé des Gorges de la Loire..



Saint-Étienne 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Located 15 km from Saint-Étienne, the historic town of Saint-Victor-sur-Loire overlooks the natural site of the Loire Gorges.

Situada a 15 km de Saint-Étienne, la histórica ciudad mercantil de Saint-Victor-sur-Loire domina el paraje natural protegido de las Gargantas del Loira.

Das historische Städtchen Saint-Victor-sur-Loire liegt 15 km von Saint-Étienne entfernt und überragt das unter Naturschutz stehende Gebiet der Loire-Schluchten.

