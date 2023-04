Petits Visiteurs Grandes Découvertes – Initiation à la pêche à pied lieu de rendez-vous communiquer à l’inscription 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Petits Visiteurs Grandes Découvertes – Initiation à la pêche à pied lieu de rendez-vous communiquer à l’inscription 44510 Le pouliguen, 19 avril 2023, Le pouliguen. Petits Visiteurs Grandes Découvertes – Initiation à la pêche à pied Mercredi 19 avril, 10h00 lieu de rendez-vous communiquer à l’inscription 44510 Le pouliguen Public Avec Le La Baule Fishing Club, des passionnés, apprends les bonnes pratiques de la pêche à pied. Prévois ton seau et ton grattoir !

​Durée : 2h. Sur inscription – Gratuit.

Pour le 6 à 12 ans. lieu de rendez-vous communiquer à l’inscription 44510 Le pouliguen lieu de rendez-vous communiquer à l’inscription 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/petits-visiteurs-grandes-decouvertes-initiation-a-la-peche-a-pied-le-pouliguen.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T10:00:00+02:00 – 2023-04-19T12:00:00+02:00

2023-04-19T10:00:00+02:00 – 2023-04-19T12:00:00+02:00 FAMILLE NATURE

Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu lieu de rendez-vous communiquer à l'inscription 44510 Le pouliguen Adresse lieu de rendez-vous communiquer à l'inscription 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen Departement Loire-Atlantique Lieu Ville lieu de rendez-vous communiquer à l'inscription 44510 Le pouliguen Le pouliguen

lieu de rendez-vous communiquer à l'inscription 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pouliguen/

Petits Visiteurs Grandes Découvertes – Initiation à la pêche à pied lieu de rendez-vous communiquer à l’inscription 44510 Le pouliguen 2023-04-19 was last modified: by Petits Visiteurs Grandes Découvertes – Initiation à la pêche à pied lieu de rendez-vous communiquer à l’inscription 44510 Le pouliguen lieu de rendez-vous communiquer à l'inscription 44510 Le pouliguen 19 avril 2023 Le Pouliguen lieu de rendez-vous communiquer à l'inscription 44510 Le pouliguen Le pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique