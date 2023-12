Visite de quartiers de Biarritz : Simonet, Pioche, Escandon, Pétricot (organisée par Musée Historique de Biarritz) Lieu de rdv donné à l’inscription Biarritz, 9 mars 2024, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

« De l’Antique Nirvana, les seigneurs de Escandon ont fait une splendide et artistique propriété… Cette villa Escandon évoque le souvenir de ce petit château de Versailles qui fut le théâtre des fêtes pastorales de l’infortunée Marie-Antoinette et sa brillante cour ».

Voici les quelques lignes qui décrivaient dans les années 1920 ce palais oublié de Biarritz. Villa d’exception, au même titre qu’Haitzura ou Liliteia, Escandon raconte aussi le poids de l’urbanisation de Biarritz… C’est ainsi l’occasion, depuis la maison des associations, tout en cheminant sur les anciennes terres des fermes de Petricot, de Reptou et de Simonet, d’évoquer l’ambitieux plan d’embellissement de la ville de Biarritz en 1925, à l’origine des bouleversements majeurs de cet antique quartier rural.

Par l’historien Jean-Loup Ménochet.

Lieu de rdv donné à l’inscription Musée Historique

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Biarritz