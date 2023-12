Visite de quartiers de Biarritz : Harausta ou la Négresse ? (organisée par Musée Historique de Biarritz) Lieu de rdv donné à l’inscription Biarritz, 24 février 2024, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

C’est le quartier dont le nom, depuis peu, fait polémique ! Mais que savons-nous de son histoire ?

Des tourbières existaient ici, près du lac d’Harausta où viendront s’implanter la gare puis la grande tuilerie Moussempès.

Plus loin, c’est une carrière de Potiers ou les grands réservoirs d’eau potable de Biarritz, une auberge de jeunesse sacrifiée… Théâtre des combats de la Nive en décembre 1813, le quartier s’est construit autour de la route impériale N°10, suspendue aujourd’hui par les piles du long viaduc… La Négresse, c’est un quartier contrasté où se côtoient maisonnettes « Loi Loucheur » et grandes propriétés aristocratiques, espaces naturels sensibles et préservés et industries transformées. Au-delà d’un éclairage historique sur l’origine du nom tant décrié, c’est aussi la découverte d’un quartier en pleine mutation.

Par l’historien Jean-Loup Ménochet.

Lieu de rdv donné à l’inscription Musée Historique

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



