Visite de quartiers de Biarritz : Bibi vers la Milady (organisée par Musée Historique de Biarritz) Lieu de rdv donné à l’inscription Biarritz, 6 janvier 2024, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 10:00:00

fin : 2024-01-06 12:00:00

En zone sud de Biarritz, le quartier Beaurivage possède de multiples facettes : habitat d’époque 1900, dense et populaire, le long des rues d’Espagne et Harispe, plus opulent et axé villégiature sur le trait de côte… Puis vers Marbella, le paysage nous apparaît bien plus diversifié. Nous sommes ici sur les « marches » de Biarritz, dans un environnement initialement rural au creux des vallons de Chardinerou et de Chabiague, urbanisé par phase, et plus récemment soumis à une pression immobilière agressive. Des anciennes pâtures de la borde Saraspe vers l’Ermitage disparu et jusqu’à Marbella, nous découvrirons, au cœur d’ensembles résidentiels plus récents, les vestiges de la villa de Lady Bruce, les traces d’un ancien étang médiéval, celles du passage d’un sous-marin ou les anciennes serres d’horticulture de Biarritz… Au programme, un parcours atypique!

Par l’historien Jean-Loup Ménochet.

Lieu de rdv donné à l’inscription Musée Historique

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



