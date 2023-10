Visite Guidée : Les Anglais à Biarritz (organisé par Musée Historique de Biarritz) Lieu de rdv donné à l’inscription Biarritz, 16 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Parmi toutes les nations qui fréquentent Biarritz, il en est une qui entretient une véritable histoire d’amour avec la cité. Les sujets de Sa Majesté vont marquer profondément l’histoire de la ville. S’il existe un « septembre Russe » Biarritz vit en hiver au rythme des chasses du Fox-Hunt du « tea-time » et du christmas pudding… C’est la « saison anglaise » ! Les hôtels et les commerces sont bilingues, les enseignes britanniques font recette… La ville, sous influence anglaise, se transforme. De l’église anglicane à l’hôtel de Monsieur Campagne en passant par le British-Club et la terrasse de l’appartement d’Edouard VII, nous évoquerons, à travers les lieux et les monuments, la mémoire « anglaise » de Biarritz.

Par l’historien Jean-Loup Ménochet.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

Lieu de rdv donné à l’inscription Musée Historique

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Of all the nations to visit Biarritz, one has a genuine love affair with the city. His Majesty?s subjects left a deep mark on the town?s history. If there is such a thing as a « Russian September », in winter Biarritz lives to the rhythm of the Fox Hunt, tea-time and christmas pudding? It’s the « English season »! Hotels and shops are bilingual, and British brands are a big hit? The town, under English influence, is transformed. From the Anglican church to Monsieur Campagne’s hotel, via the British-Club and the terrace of Edouard VII’s apartment, we take a look at Biarritz’s « English » memory through its sites and monuments.

By historian Jean-Loup Ménochet

De todas las naciones que visitan Biarritz, una tiene un verdadero idilio con la ciudad. Los súbditos de Su Majestad dejaron una profunda huella en la historia de la ciudad. Si existe el « septiembre ruso », en invierno Biarritz vive al ritmo de la caza del zorro, la hora del té y el pudding de Navidad? ¡Es la « estación inglesa »! Los hoteles y las tiendas son bilingües, y las marcas británicas triunfan? La ciudad, bajo influencia inglesa, está cambiando. De la iglesia anglicana al Hôtel de Monsieur Campagne, pasando por el British Club y la terraza del piso de Eduardo VII, repasamos la memoria « inglesa » de Biarritz a través de sus lugares y monumentos.

Por el historiador Jean-Loup Ménochet

Unter all den Nationen, die Biarritz besuchen, gibt es eine, die eine wahre Liebesgeschichte mit der Stadt verbindet. Die Untertanen Ihrer Majestät haben die Geschichte der Stadt nachhaltig geprägt. Wenn es einen « russischen September » gibt, lebt Biarritz im Winter im Rhythmus der Fox-Hunt-Jagden, der Tea-Time und des Weihnachtspuddings Es ist die « englische Saison »! Die Hotels und Geschäfte sind zweisprachig, die britischen Marken sind der Renner Die Stadt, die unter englischem Einfluss steht, verändert sich. Von der anglikanischen Kirche über das Hotel de Monsieur Campagne bis hin zum British-Club und der Terrasse der Wohnung von Edward VII. werden wir anhand von Orten und Denkmälern die « englische » Erinnerung von Biarritz wachrufen.

Von dem Historiker Jean-Loup Ménochet

