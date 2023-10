Visite Guidée : Cimetière Sabaou(organisé par Musée Historique de Biarritz) Lieu de rdv donné à l’inscription Biarritz, 18 novembre 2023, Biarritz.

Sabaou est un très ancien toponyme de Biarritz, propriété du seigneur de Belay en 1300. Mais c’est surtout celui du cimetière que la ville de Biarritz, face à une population grandissante, décide d’ouvrir en 1890. Ce lieu, c’est celui des Biarrots de la Belle Epoque et des années folles, une photographie émouvante des personnalités, connues ou inconnues, qui ont vécu les heures glorieuses ou les évènements plus sombres de la station balnéaire.

Architectes, commerçants, artistes, sportifs, Russes blancs et grands d’Espagne, aviateurs de la RAF, soldats coloniaux et naufragés du Padosa, tous racontent une histoire passionnante de notre chère cité !

Par l’historien Jean-Loup Ménochet.

Sabaou is a very old Biarritz place name, owned by the lord of Belay in 1300. But it is above all that of the cemetery that the town of Biarritz, faced with a growing population, decided to open in 1890. This is the cemetery of the Biarrots of the Belle Epoque and the Roaring Twenties, a moving snapshot of the personalities, known and unknown, who lived through the glorious hours or the darker events of the seaside resort.

Architects, shopkeepers, artists, sportsmen, White Russians and Spanish grandees, RAF airmen, colonial soldiers and shipwrecked Padosa sailors all tell a fascinating story of our beloved city!

By historian Jean-Loup Ménochet

Sabaou es un topónimo muy antiguo de Biarritz, propiedad del Señor de Belay en 1300. Pero es sobre todo el del cementerio que la ciudad de Biarritz, ante el crecimiento de su población, decidió abrir en 1890. Es el cementerio de los biarritzenses de la Belle Époque y de los locos años veinte, una conmovedora instantánea de las personalidades, famosas y desconocidas, que vivieron los tiempos gloriosos y los acontecimientos más oscuros de la estación balnearia.

Arquitectos, comerciantes, artistas, deportistas, rusos blancos y grandes de España, aviadores de la RAF, soldados coloniales y náufragos de la Padosa cuentan una historia fascinante de nuestra querida ciudad

Por el historiador Jean-Loup Ménochet

Sabaou ist ein sehr alter Ortsname von Biarritz, der im Jahr 1300 dem Herrn von Belay gehörte. Es ist jedoch vor allem der Name des Friedhofs, den die Stadt Biarritz angesichts der wachsenden Bevölkerung 1890 eröffnete. Dieser Ort ist der Ort der Biarrots der Belle Epoque und der Roaring Twenties, eine bewegende Fotografie der bekannten und unbekannten Persönlichkeiten, die die glorreichen Stunden oder die dunkleren Ereignisse des Badeortes miterlebt haben.

Architekten, Geschäftsleute, Künstler, Sportler, Weißrussen und spanische Granden, RAF-Flieger, Kolonialsoldaten und Schiffbrüchige auf der Padosa – sie alle erzählen eine spannende Geschichte unserer geliebten Stadt!

Von dem Historiker Jean-Loup Ménochet

