Visite Guidée : Le Quartier Parc d’hiver (organisé par Musée Historique de Biarritz) Lieu de rdv donné à l’inscription Biarritz, 14 octobre 2023, Biarritz.

« Complètement abrité des vents du large et placé dans un site de verdure unique à Biarritz, le Parc d’Hiver est desservi par deux tramways. Il vous offre l’air pur, le soleil, des arbres et des allées plantées de mimosas. Pour la construction du home que vous désirez, vous y trouverez toute l’hygiène avec les agréments du gaz et de l’électricité ».

Dessiné par le géomètre Bion en juin 1922 pour les architectes Duplantier et Bourdon, le Parc d’Hiver, avec ses villas cossues et leurs jardins aménagés il y a un siècle, constitue une « oasis » urbaine complètement préservée, d’une grande unité, qui lui a valu inscription par Arrêté Ministériel dès 1975. Un livre d’architecture et une scène « grandeur nature » de la Dolce Vita des Années Folles…

Par l’historien Jean-Loup Ménochet.

Lieu de rdv donné à l’inscription Musée Historique

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Completely sheltered from the winds of the open sea and set in a unique green site in Biarritz, the Parc d?Hiver is served by two tramways. It offers fresh air, sunshine, trees and mimosa-lined avenues. If you want to build the home you want, you’ll find all the hygiene you need, with the convenience of gas and electricity.

Designed by the surveyor Bion in June 1922 for the architects Duplantier and Bourdon, the Parc d?Hiver, with its opulent villas and gardens laid out a century ago, is a completely preserved urban « oasis » of great unity, which earned it registration by Ministerial Order in 1975. An architectural book and a « life-size » scene of the Dolce Vita of the Roaring Twenties?

By historian Jean-Loup Ménochet

« Completamente protegido de los vientos de mar abierto y enclavado en un paraje verde único en Biarritz, el Parc d’Hiver está comunicado por dos tranvías. Ofrece aire puro, sol, árboles y avenidas bordeadas de mimosas. Si desea construir la casa que desea, encontrará toda la higiene que necesita, con la comodidad del gas y la electricidad.

Diseñado por el topógrafo Bion en junio de 1922 para los arquitectos Duplantier y Bourdon, el Parc d’Hiver, con sus opulentas villas y jardines trazados hace un siglo, es un « oasis » urbano de gran unidad completamente conservado, lo que le valió ser incluido en la lista por Orden Ministerial en 1975. ¿Un libro de arquitectura y una escena a tamaño natural de la Dolce Vita de los locos años veinte?

Por el historiador Jean-Loup Ménochet

« Der Parc d’Hiver liegt in einer einzigartigen grünen Umgebung in Biarritz und ist von zwei Straßenbahnen bedient. Er bietet Ihnen saubere Luft, Sonne, Bäume und mit Mimosen bepflanzte Alleen. Für den Bau des Heims, das Sie sich wünschen, finden Sie hier alle hygienischen Einrichtungen mit Gas und Elektrizität ».

Der im Juni 1922 von dem Geometer Bion für die Architekten Duplantier und Bourdon entworfene Parc d’Hiver mit seinen wohlhabenden Villen und ihren vor einem Jahrhundert angelegten Gärten stellt eine vollständig erhaltene städtische « Oase » von großer Einheitlichkeit dar, für die er 1975 per Ministerialerlass eingetragen wurde. Ein Architekturbuch und eine lebensgroße Szene aus dem Dolce Vita der « Années Folles »?

Von dem Historiker Jean-Loup Ménochet

