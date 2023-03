Vitamines Sea : Instant Méditation Lieu de RDV de l’activité : Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

Vitamines Sea : Instant Méditation
Plage de Bot Conan, Fouesnant
29 juin 2023

2023-06-29 10:00:00 – 2023-06-29 11:15:00

Finistère . Profitez d’un instant douceur dans une petite crique pour une initiation à la Méditation Pleine Présence ® et à la

gymnastique sensorielle.

Accordez-vous un moment pour lâcher prise, être à l’écoute de votre corps et de vos sens et vous reconnecter à la nature. LES BIENFAITS : se relâcher, se ressourcer et booster son tonus pour bien commencer la journée. INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE L’ ACTIVITÉ

Il est conseillé de se munir de :

– Lunette / chapeau / protection solaire

– Natte ou serviette de plage Ce cours se déroule uniquement en français à partir de 12 ans. Durée de l’activité : 1h15 ORGANISATION DE L’ ACTIVITÉ : durant les vacances scolaires en juillet et août et en septembre. RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan Lieu de RDV de l’activité : Hent Lantecoste Fouesnant

