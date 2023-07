Visite guidée entre terre et mer Lieu de RDV à l’entrée du Parc des Sardinaux Sainte-Maxime, 16 août 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Venez à la découverte de la fameuse Pointe des Sardinaux, un environnement à part entière….

2023-08-16 17:30:00 fin : 2023-08-16 . EUR.

Lieu de RDV à l’entrée du Parc des Sardinaux

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Guided walk in French at La Pointe des Sardinaux to discover its unique and preserved fauna and flora.

Venga a descubrir la famosa Pointe des Sardinaux, un entorno…

Entdecken Sie die berühmte Pointe des Sardinaux, eine ganz eigene Umgebung…

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de tourisme de Sainte Maxime