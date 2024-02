LIEU DE PARTAGE OUVERT Salle des associations, 1er étage Allenc, samedi 2 mars 2024.

Belote, jeux de société, partage et discussions accompagnées de la confection et bugnes et barbe à papa à déguster.

Proposé par le Foyer Rural d’Allenc….

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 17:30:00

Salle des associations, 1er étage (au-dessus de la salle communale)

Allenc 48190 Lozère Occitanie frallenc48@gmail.com

