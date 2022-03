Lieu de mémoire scientifique, muséographique et historique sur l’histoire et le patrimoine de l’entreprise Huard La Maison Huard Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

L’Association Huard Burzudus fait vivre, dans la Maison Huard depuis le 19 décembre 2009, un espace muséographique et de mémoire, ainsi qu’un centre de recherche sur l’histoire de l’Entreprise Huard (1863-1987). Les années 1900-1914 : “Burzudus Eo !”. Elle donne des éléments essentiels sur l’essor extraordinaire de l’entreprise à partir de la fabrication de charrues brabants. L’exposition permanente est surtout constituée d’une très grande photo, d’un livre ouvert, d’une maquette et des “objets symboles” mis dans une vitrine. Diffusion du film de présentation de l’épopée Huard

L'Association Huard Burzudus fait vivre, dans la Maison Huard depuis 2009, un espace muséographique et de mémoire, ainsi qu'un centre de recherche sur l'histoire de l'Entreprise Huard (1863-1987). La Maison Huard 6 rue Guy Moquet, 44110 Châteaubriant, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

