Autour de l’année 1943: L’arrestation d’André Trocmé, Edouard Theis et Roger Darcissac Lieu de mémoire, 13 mai 2023, Le Chambon-sur-Lignon. Autour de l’année 1943: L’arrestation d’André Trocmé, Edouard Theis et Roger Darcissac Samedi 13 mai, 19h00, 20h30 Lieu de mémoire Entrée libre Le 13 février 1943, trois figures importantes de la résistance du Chambon-sur-Lignon se faisaient arrêter. Venez découvrir au travers de documents d’archives et de photographies prises clandestinement leur captivité et leurs actions de résistance au sein du centre où ils furent retenus prisonniers. Lieu de mémoire 23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.memoireduchambon.com Le lieu de mémoire valorise l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur le plateau Vivarais-Lignon où les habitants se sont engagés dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Ils ont notamment accueilli des centaines de réfugiés et sauvé ainsi de nombreuses personnes. © Lieu de mémoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 © Fonds Roger Darcissac

Catégories d'évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon
Lieu Lieu de mémoire
Adresse 23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Ville Le Chambon-sur-Lignon

