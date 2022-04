Lieu d’Accueil Parents Enfants à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Catégorie d’évènement: Sévérac-d'Aveyron

Sévérac d’Aveyron Aveyron EUR 9 rue des Douves Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Rendez-vous au Relais Familles de Sévérac au 9 rue des Douves chaque lundi de 14h30 à 17h.

Espace d’échanges et de jeux pour les parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants de la naissance jusqu’à 4 ans.

Un nouveau terrain de jeux pour les petits, de la convivialité, de l’échange bienveillant pour les plus grands. Tijoué et Gran Blabla : espace d’échanges et de jeux ! relaisfamilles.frseverac@gmail.com +33 5 65 47 78 73 Rendez-vous au Relais Familles de Sévérac au 9 rue des Douves chaque lundi de 14h30 à 17h.

