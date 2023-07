Atelier musical gratuit ! Lieu d’Accueil et d’Orientation pour mineurs isolés étrangers Taverny Catégories d’Évènement: Taverny

Val-d'Oise Atelier musical gratuit ! Lieu d’Accueil et d’Orientation pour mineurs isolés étrangers Taverny, 12 juillet 2023, Taverny. Atelier musical gratuit ! Mercredi 12 juillet, 14h30 Lieu d’Accueil et d’Orientation pour mineurs isolés étrangers Non accessible au public Avec Antoine Guerrero (guitare) et Sylvain Fontimpe (comédien)

Au programme : atelier participatif, concert et temps d’échange avec les artistes ! Lieu d’Accueil et d’Orientation pour mineurs isolés étrangers Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

