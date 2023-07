ATELIERS « BIEN ETRE BEBE » Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne ATELIERS « BIEN ETRE BEBE » Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) Cornebarrieu, 21 septembre 2023, Cornebarrieu. ATELIERS « BIEN ETRE BEBE » 21 septembre – 14 décembre, les jeudis Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) sur inscription tout au long de l’année Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) 6 bis rue jean monnet, 31490 Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « marcheraquattrepattes@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0604030593 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T09:30:00+02:00 – 2023-09-21T11:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Lieu d'accueil enfants parents (LAEP) Adresse 6 bis rue jean monnet, 31490 Cornebarrieu Ville Cornebarrieu

