Lieu d’Accueil Enfants Parents du jeudi (Annulé ce jour) Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Lieu d’Accueil Enfants Parents du jeudi (Annulé ce jour) Espace Michel Serres, 21 avril 2022, Bassens. Lieu d’Accueil Enfants Parents du jeudi (Annulé ce jour)

Espace Michel Serres, le jeudi 21 avril à 09:30

NOUVEAU : 2ème atelier le jeudi à l’espace Michel Serres (1 rue Lafayette) – port du masque obligatoire – lavage des mains pour les enfants et les adultes (ou gel hydro alcoolique pour les adultes) – accueil limité à 8 familles (roulement mis en place si l’on atteint la jauge maximum) – usage du téléphone ; en silencieux, en limiter l’utilisation au sein de la structure, les appels sont à passer à l’extérieur – les photos sur ce lieu anonyme et gratuit sont à éviter ou s’assurer qu’aucun autre enfant n’apparaît.

Libre, tout public. Inscription à la MPE non requise.

Temps d’échange et de partage entre familles et avec 2 personnes de la MPE. Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Espace Michel Serres Adresse 1 rue Lafayette 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Espace Michel Serres Bassens Departement Gironde

Espace Michel Serres Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Lieu d’Accueil Enfants Parents du jeudi (Annulé ce jour) Espace Michel Serres 2022-04-21 was last modified: by Lieu d’Accueil Enfants Parents du jeudi (Annulé ce jour) Espace Michel Serres Espace Michel Serres 21 avril 2022 Bassens Espace Michel Serres Bassens

Bassens Gironde