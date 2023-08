Défilé d’Halloween Lieu communiqué ultérieurement Houlgate, 30 octobre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Mettez votre plus beau costume et prenez place dans la parade d’Halloween organisée par la ville !.

2023-10-30 16:00:00 fin : 2023-10-30 . .

Lieu communiqué ultérieurement

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Put on your best costume and take part in the town’s Halloween parade!

Ponte tu mejor disfraz y participa en el desfile de Halloween organizado por la ciudad

Ziehen Sie Ihr schönstes Kostüm an und nehmen Sie an der von der Stadt organisierten Halloween-Parade teil!

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité