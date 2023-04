Découverte de la flore spontanée à Baugé-en-Anjou lieu communiqué quelques jours avant la sortie Baugé Catégories d’évènement: Baugé

Découverte de la flore spontanée à Baugé-en-Anjou lieu communiqué quelques jours avant la sortie, 31 mai 2023, Baugé. Découverte de la flore spontanée à Baugé-en-Anjou Mercredi 31 mai, 14h00 lieu communiqué quelques jours avant la sortie Gratuit | Ouvert à tous | Inscription obligatoire Découverte des «sauvages» de nos rues qui bravent le goudron, le piétinement et le désherbage.. Parfois jugées mauvaises, elles tiennent pourtant de nombreux rôles, et sont bien plus jolies et utiles que ce que l’on peut croire.

Mercredi 31 mai | 14h-16h30 | Baugé-en-Anjou

