Découverte des papillons de nuit à Baugé-en-Anjou lieu communiqué quelques jours avant la sortie Baugé Catégories d’évènement: Baugé

Maine-et-Loire

Découverte des papillons de nuit à Baugé-en-Anjou lieu communiqué quelques jours avant la sortie, 26 mai 2023, Baugé. Découverte des papillons de nuit à Baugé-en-Anjou Vendredi 26 mai, 20h30 lieu communiqué quelques jours avant la sortie Gratuit | ouvert à tous | Inscription obligatoire Peu connus du grand public, et pourtant bien plus nombreux que les papillons de jour, les Hétérocères sont fascinants. Venez découvrir, autour d’un piège lumineux, les magnifiques dessins et les couleurs chatoyantes qui ornent leurs ailes, leurs mœurs, leurs grandes familles, et tout un tas d’anecdotes… vous ne serez pas déçus !

Infos pratiques

Vendredi 26 mai | 20h30h – 23h | Baugé-en-Anjou | animation gratuite

Animation réalisée dans le cadre du partenariat avec la commune de Baugé-en-Anjou lieu communiqué quelques jours avant la sortie Baugé, Baugé-en-Anjou Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cpie72.fr/event/decouverte-des-papillons-de-nuit-a-bauge-en-anjou/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:30:00+02:00 – 2023-05-26T23:00:00+02:00

2023-05-26T20:30:00+02:00 – 2023-05-26T23:00:00+02:00 papillons Hétérocères CPIE72

Détails Catégories d’évènement: Baugé, Maine-et-Loire Autres Lieu lieu communiqué quelques jours avant la sortie Adresse Baugé, Baugé-en-Anjou Ville Baugé Departement Maine-et-Loire Age min 6 Age max 99 Lieu Ville lieu communiqué quelques jours avant la sortie Baugé

lieu communiqué quelques jours avant la sortie Baugé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bauge/

Découverte des papillons de nuit à Baugé-en-Anjou lieu communiqué quelques jours avant la sortie 2023-05-26 was last modified: by Découverte des papillons de nuit à Baugé-en-Anjou lieu communiqué quelques jours avant la sortie lieu communiqué quelques jours avant la sortie 26 mai 2023 Baugé lieu communiqué quelques jours avant la sortie Baugé

Baugé Maine-et-Loire