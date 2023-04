Stage cuisine sauvage à Baugé-en-Anjou lieu communiqué quelques jours avant la sortie Baugé Catégories d’évènement: Baugé

Stage cuisine sauvage à Baugé-en-Anjou lieu communiqué quelques jours avant la sortie, 13 mai 2023, Baugé. Stage cuisine sauvage à Baugé-en-Anjou Samedi 13 mai, 10h00 lieu communiqué quelques jours avant la sortie Gratuit | à partir de 15 ans | Inscription obligatoire Intéressez pour vous former à la cueillette et la cuisine de plantes sauvages ? Rejoignez-nous lors de cette journée à Baugé-en-Anjou afin de vous initier à cette pratique créative et gourmande ! Immersion totale dans l’univers de la cuisine des plantes sauvages pendant une journée. Après la reconnaissance des espèces au fil d’une balade, place à l’atelier cuisine avec la récolte du matin, et enfin dégustation des recettes du jour autour d’un goûter

Infos pratiques :

Samedi 13 mai 2023 | 10h-17h | Vaulandry

Gratuit – A partir de 15 ans – places limitées

